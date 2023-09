Chi è Lorenzo Remotti, concorrente al Grande Fratello: l’orgoglio per il lavoro e l’amore per la moglie Lorenzo Remotti è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023/2023. Calzolaio originario di Novi Ligure, ha 37 anni ed è sposato con la moglie Mariella. Grazie alla sua simpatia e ai video ironici postati sui social, era già stato notato da Antonella Clerici.

A cura di Stefania Rocco

Si chiama Lorenzo Remotti il calzolaio di Novi Ligure diventato uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023/2024. Lorenzo ha 37 anni e ha raccontati di avere mentito ad amici e parenti per preservare la sorpresa rappresentata dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Nel suo video di presentazione, ha raccontato di lavorare nella bottega della moglie Mariella. “Lei è il capo, io sono il garzone”, ha scherzato, raccontando inoltre di essere rimasto uno dei pochi a fare questo tipo di lavoro. Non ha nascosto che il suo obiettivo principale è quello di vincere questa edizione e portare a casa il montepremi.

Chi è Lorenzo Remotti, concorrente calzolaio al Gf: “Porto questo grembiule con orgoglio”

Lorenzo è orgoglioso del suo lavoro, come raccontato in tv: “Faccio uno dei mestieri già antichi del mondo, i primi tempi mi prendevano in giro. Sono partito dall’avere vergogna per questo grembiule al portarlo con orgoglio”. A lungo ha mantenuto il segreto a proposito della sua partecipazione al Grande Fratello: “C’è scritto che non devi dire che partecipi, quindi è rischioso dirlo anche in famiglia”, ha raccontato ai compagni, “Allora ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca e che sarei dovuto andare in Germania per un periodo”. Lorenzo è uno dei cosiddetti “Nip” ma grazie alla sua simpatia e ai video ironici postati sul suo profilo Instagram era già stato notato da Antonella Clerici.

Lorenzo Remotti è sposato con Mariella, madre di suo figlio Dante

Lorenzo Remotti con la moglie Mariella

Lorenzo Remotti è sposato con Mariella, proprietaria della calzoleria e madre di suo figlio Dante. Era lei l’unica a sapere della sua partecipazione al Grande Fratello. In sua assenza, tuttavia, il negozio resterà chiuso: “Il negozio? Ora resta chiuso. Non ho trovato nessuno che volesse imparare il mio mestiere. È un lavoro che devi fare solo se lo ami tanto”.