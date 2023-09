Vita privata di Grecia Colmenares: gli ex mariti, l’ex fidanzato Chando Luna e il figlio Gianfranco Grecia Colmenares è l’attrice venezuelana diventata concorrente del Grande Fratello 2023/2024. Diventata nota in Italia con le telenovelas, aveva già partecipato all’Isola dei famosi.

A cura di Stefania Rocco

Grecia Colmenares è l’attrice venezuelana diventata concorrente del Grande Fratello 2023/2024. Deve la sua popolarità in Italia alle telenovelas in voga a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, ma aveva già partecipato all’Isola dei famosi nel 2019. Il pubblico italiano che l’aveva apprezzata quando era una giovanissima interprete ha seguito la sua carriera all’estero e la vita privata. Colmenares è stata sposata due volte. La prima, a 16 anni, con il collega Henry Zakka. Dal secondo matrimonio con Marcelo Pelegri, durato dal 1986 al 2005, è nato il suo unico figlio Gianfranco. L’attrice sarebbe single: risulterebbe, infatti, terminata la relazione con il giovane Chando Erik Luna.

Il primo matrimonio con Henry Zakka

Il primo matrimonio di Grecia risale al 1979, quando Colmenares aveva appena 16 anni. Attore e conduttore televisivo venezuelano, Henry Zakka ha lavorato più volte con la ex moglie anche negli anni successivi al loro divorzio, arrivato nel 1984. Ancora oggi i due mantengono ottimi rapporti.

Le nozze con l'imprenditore Marcelo Pelegri

Nel 1986, tre anni dopo il divorzio da Zakka, Colmenares sposa l’imprenditore Marcelo Pelegri. Dalla loro unione nascerà Gianfranco, unico figlio dell’attrice. Nato a Buenos Aires nel 1951, Pelegri ha 68 anni e vive in Spagna insieme al figlio. Il matrimonio con l’attrice terminò burrascosamente nel 2005. Da quel momento, i due non hanno più rapporto.

La nascita del figlio Gianfranco Pelegri

Grecia Colmenares è diventata mamma del figlio Gianfranco nel 1992. Il giovane è rimasto a vivere con il padre dopo la separazione tra i suoi genitori. “Se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei, ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata”, confessò anni fa il figlio in un’intervista, rivelando di avere visto la madre per l’ultima volta quando aveva 12 anni prima di una lunga assenza solo recentemente recuperata. L’attrice sarebbe però stata molto presente nei primissimi anni di vita del figlio. “Mamma preferiva occuparsi di me in prima persona, quando avevo tre mesi le fu offerto di girare una telenovela e pure di non lasciarmi con una baby sitter convinse il regista a scritturarmi”, aveva confidato il giovane. Ma la decisione dei genitori di separarsi l’avrebbe spinta ad allontanarsi anche dal figlio: “Nel 2000 il matrimonio dei miei finì. Mi fecero sedere di fronte a loro, mi dissero che si sarebbero separati ma che per me ci sarebbero stati sempre. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no”. Madre e figlio si sono rivisti solo quando Gianfranco era ormai diventato un adulto: “Mia madre si rifece viva solo quando diventai maggiorenne e mi iscrissi all’università della Florida. Oggi i nostri rapporti sono idilliaci, a mamma è impossibile tenere il muso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata”.

La storia d'amore con l'ex fidanzato Chando Erik Luna

Nel 2019, poco prima di partecipare all’Isola dei famosi, Grecia confessò di essersi innamorata di nuovo. “È l’uomo della mia vita”, dichiarò presentando pubblicamente Chando Erik Luna, modello più giovane di lei di 26 anni. Attore e film maker, è popolare in Spagna dove ha girato alcuni cortometraggi. Avrebbe tradito l'attrice durante la sua partecipazione al reality di Canale5. Oggi vive a Zurigo e la relazione con Colmenares sarebbe finita.