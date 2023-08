Grecia Colmenares dopo L’Isola dei Famosi arriva anche al Grande Fratello Grecia Colmenares è il secondo nome dopo Alex Schwazer: la regina delle telenovelas prenderà parte alla nuova edizione del Grande Fratello.

Dopo Alex Schwazer arriva anche il nome di Grecia Colmenares tra i protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello, che mischia volti noti e persone comuni. Lo ha annunciato Davide Maggio. Basteranno già loro per la virata ‘raffinata' del reality show, da sempre simulacro del trash più spinto, richiesta dall'amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi? Una cosa, per adesso, è certa: quelli che amavano le telenovelas della venezuelana Colmenares (da Maria a Topazio, da Pasiones a Primo Amore) resteranno attaccati al televisore.

Chi è Grecia Colmenares

Grecia Colmenares, una delle attrici più amate in America Latina e non solo, arriverà al Grande Fratello portando con sé una carriera eccezionale e una presenza che ha affascinato il pubblico per decenni. Nata a Valencia, in Venezuela, ma adottata dall'Argentina dopo il trasferimento nel 1985 a Buenos Aires, Grecia Colmenares è diventata un'icona delle telenovele assoluta negli anni '80. È il ruolo di Topazio, nel 1985, che la fa conoscere al grande pubblico. La soap opera, trasmessa in Italia proprio da Mediaset, la rende uno dei volti più popolari di quegli anni soprattutto nelle reti del Biscione. Nel 2019, si ricongiunge a Mediaset proprio attraverso un reality show: "L'Isola dei Famosi".

Grecia Colmenares e Henry Zakka in Topazio

La vita privata

Nel 1979, a soli 17 anni, Grecia Colmenares ha sposato Henry Zakka, che in futuro sarà uno dei suoi colleghi in Topazio. I due divorzieranno nel 1983, continuando a lavorare insieme. Il secondo matrimonio con l'imprenditore Marcelo Pelegri, dal 1986 al 2005, da cui è nato il figlio Gianfranco nel 1992. Nel 2018, la storia con Chando Erik Luna, un modello più giovane di 26 anni, ma la storia finì dopo pochi mesi quando lei scoprì un suo tradimento.

La nuova edizione del Grande Fratello

Alfonso Signorini sta cercando di imbastire un'edizione del Grande Fratello tutta nuova, dai toni minimali e più sereni dopo le ultime vicissitudini delle scorse stagioni. Non solo concorrenti selezionati con un passato importante alle spalle (la storia di Alex Schwazer sarà sicuramente al centro) ma anche persone comuni tutte da scoprire. Nelle scorse ore si è parlato di tantissimi che hanno preferito rifiutare, da Ornella Muti a Claudia Gerini, ma ora lentamente il cast si sta componendo. Dulcis in fundo, la presenza di una donna che ha fatto la storia del Tg5: Cesara Buonamici come opinionista. Lunedì 11 settembre, il debutto.