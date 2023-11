Letizia Petris lascia il fidanzato e si avvicina a Paolo Masella: “Provo qualcosa, voglio vivermela” Letizia Petris nella casa del GF ha ammesso di provare dei sentimenti per Paolo Masella. La concorrente, inoltre, avrebbe deciso di lasciare il fidanzato Andrea Contadini: “L’amore che mi dà Paolo, le attenzioni, la cura, sono cose importanti per me. Le emozioni valgono troppo, non posso fare finta che non esistano”.

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello sta per nascere una nuova coppia. La vicinanza tra Letizia Petris e Paolo Masella e le confessioni della concorrente delle ultime ore non lascerebbero spazio a dubbi. "Provo qualcosa per lui" ha ammesso la giovane fotografa che avrebbe deciso di lasciare il fidanzato, Andrea Contadini, per vivere serenamente il percorso nel reality.

Letizia Petris avrebbe deciso di lasciare il fidanzato

Letizia Petris avrebbe deciso di lasciare il fidanzato, Andrea Contadini, per viversi la conoscenza con Paolo Masella. La giovane fotografa, stando a quanto si legge su Biccy, avrebbe deciso di interrompere la sua relazione attraverso un comunicato annunciato in confessionale. Oltre a provare sentimenti per il suo inquilino, la Petris ha confessato che merita di più per se stessa. Durante l'ultima puntata andata in onda, dopo la lettera del fidanzato, aveva commentato: "Mandarmi questa lettera a una settimana dal nostro anniversario non mi fa bene. È un motivo di distacco da parte sua".

Intanto, nella Casa, si è avvicinata sempre di più a Paolo: nel corso della serata i due si sono abbracciati diverse volte, baciandosi sul viso. "Siete la coppia più bella del mondo" ha urlato qualcuno trovatosi davanti a loro. Poi, durante un confronto con Giuseppe Garibaldi, la Petris ha ammesso davanti a lui di sentire "farfalle nello stomaco" quando sono insieme.

Letizia Petris a Rosy Chin: "Provo qualcosa per Paolo"

Ieri sera Letizia Petris durante un confronto con Rosy Chin si è lasciata andare ad una dichiarazione, mai fatta prima d'ora. La delusione ricevuta dal fidanzato non avrebbe fatto altro che allontanarla ancora di più dalla sua relazione: "È stata la ciliegina sulla torta" ha spiegato prima di rivelare di provare dei sentimenti per Paolo Masella.