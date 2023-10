Chi è Andrea Contadini, il fidanzato di Letizia Petris concorrente al Grande Fratello Nonostante le attenzioni di Paolo nella casa del GF, Letizia ha messo in chiaro di avere una persona fuori che la aspetta: “Sono fidanzata e innamorata, soffro a non poterlo vedere”. Lui sarebbe Andrea Contadini, ventunenne di San Marino che si divide tra moda e calcio.

A cura di Giulia Turco

Nella Casa del Grande Fratello sembra esserci una certa pressione per una “ship” piuttosto interessante. Si tratterà di Letizia Petris, la fotografa originaria di San Marino, e Paolo Masella, il giovane e verace macellaio romano. Mentre gli autori sembrano simpatizzare per la dinamica sentimentale che li vorrebbe insieme, Letizia mette in chiaro di avere fuori dalla Casa una persona che la aspetta. Sarebbe Andrea Contadini, il fidanzato con il quale fa coppia da circa tre anni, che non avrebbe alcuna intenzione di mettere in un angolo per Paolo.

Chi è Andrea Contadini, fidanzato di Letizia Petris

Letizia non ha mai nascosto di avere in corso una relazione sentimentale con un ragazzo fuori dal programma, motivo per cui è entrata nella Casa del GF presentandosi come persona impegnata. Come anche i suoi social raccontano, Letizia sarebbe attualmente fidanzata con Andrea Contadini, romagnolo classe 2002 che frequenta da tempo e con il quale il legame sembra essere solido. Ventun’anni, originario di San Marino, Andrea si divide tra la moda e il calcio. Il suo profilo @andreacontadini_ mostra diversai scatti per alcuni brand di abbigliamento, oltre alla passione per lo sport. Gioca infatti come terzino destro nella difesa del Pietracuta, con la quale ha un contratto fino all’estate 2024.

La storia d'amore tra Letizia Petris e Andrea

Con Letizia Petris la storia d’amore va avanti almeno dal novembre 2020, data a cui risalgono i primi scatti di coppia sui social. Stando alle parole della concorrente la loro relazione dovrebbe essere ancora in corso, nonostante le ultime testimonianze risalgano al 2022. In passato Letizia ha raccontato ai suoi compagni di avventura nella Casa di aver vissuto una relazione con una ragazza, quando aveva 17 anni. Una storia che ha rappresentato un momento cruciale della sua vita sentimentale ma che ad oggi sarebbe un capitolo chiuso.

"Sono passati talmente tanti anni che per me non è più una cosa importante. Avevo 17 anni, ora ne ho 24", ha spiegato la concorrente. "È una parte finita, conclusa, non mi interessa più, quindi pace all'anima. Ho sofferto tanto per la cattiveria, perché sono stati un branco di lupi contro uno". Eppure, fuori dalla Casa, Francesca Frigieri, attuale fidanzata della ex di Letizia ha raccontato una versione diversa: “Non capisci gli atteggiamenti dopo TANTI anni? I tanti anni sarebbero i pochi mesi fa?”.

Le parole di Letizia Petris sul presunto flirt con Paolo Masella

Davanti alle attenzioni di Paolo, che si sarebbe interessato a lei proprio negli ultimi giorni di convivenza nel soft, Letizia ha reagito irrigidendosi. “Sono lusingata perché è un ragazzo magnifico e posso solo dire cose belle su di lui”, ha spiegato a Giuseppe. “Però io fuori ho una persona che amo tanto quindi continuo con le mie idee. Non vengo certo al Grande Fratello per trovare l’amante. Non esiste che io faccio questo tipo di cose”, ha messo in chiaro. “Gli voglio un bene dell’anima ed è fondamentale per me qui dentro, però ricordiamoci che ho una persona, sono fidanzata, sono innamorata e anzi, ci soffro pure di non poterci stare insieme”.