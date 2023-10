Amori nella casa del Grande Fratello: “Ecco chi piace a Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella” Nella puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 5 ottobre, Fiordaliso e Ciro Petrone hanno svelato ad Alfonso Signorini gli amori che potrebbero essere in procinto di sbocciare nella casa.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello, Fiordaliso e Ciro Petrone hanno ricevuto un'importante missione. Hanno il compito di riferire ad Alfonso Signorini tutti i possibili flirt della casa. Così, nel corso della puntata trasmessa giovedì 5 ottobre, i due concorrenti hanno dato al conduttore importanti aggiornamenti sentimentali.

Giuseppe Garibaldi avrebbe un debole per Beatrice Luzzi

Ciro Petrone ha confidato ad Alfonso Signorini che Giuseppe Garibaldi sarebbe interessato a Beatrice Luzzi. Fiordaliso è intervenuta e ha assicurato che inizialmente era incredula, poi anche lei avrebbe notato delle accortezze del concorrente nei confronti dell'attrice:

Non ci credevo ma inizio ad avere dei dubbi. Si sono messi d'accordo per farci uno scherzo? No, Garibaldi le va proprio dietro, era preoccupato per lei. Anche oggi che lei era a letto perché era arrabbiata, lui è andato là, l'ha svegliata, poi dopo l'ha portata in giardino.

Petrone ha aggiunto un altro dettaglio: "L'altra sera sono stati fino alle sei del mattino da soli in cortile". Ma non è tutto.

L'interesse sentimentale di Paolo Masella: diviso tra Letizia e Anita

Alfonso Signorini ha chiesto a Fiordaliso e Ciro Petrone se avessero anche informazioni su Paolo Masella. La cantante non ha avuto dubbi:

A Paolo piace Letizia (Petris, ndr). Gliel'ho proprio chiesto io a bruciapelo. Però ha detto che lei è fidanzata. Paolo è un antico romano. Gli ho detto che Letizia potrebbe cambiare idea…

Ciro ha aggiunto: "È troppo rispettoso", poi ha spiegato di avere un'altra convinzione sul suo conto. "A Paolo, secondo me, piace Anita": ha assicurato. E, in effetti, Alfonso Signorini ha mandato in onda un video, in cui il macellaio sostiene di reputare Anita Olivieri come la più bella della casa, ma "di testa" preferisce Letizia. La stessa Anita ha notato una certa timidezza improvvisa da parte di Paolo. Se sono rose fioriranno.