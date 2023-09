Letizia Petris: “A 17 anni una storia con una donna”. La compagna della sua ex: “Erano pochi mesi fa” Letizia Petris, nella casa del Grande Fratello, ha raccontato di aver avuto una relazione con una ragazza quando aveva 17 anni. Per Francesca Frigieri però, attuale compagna della ex di Petris, le cose sarebbero diverse: “Non capisci gli atteggiamenti dopo TANTI anni? I tanti anni sarebbero i pochi mesi fa? “.

A cura di Elisabetta Murina

Letizia Petris è una delle concorrenti del Grande Fratello di quest'anno. Ha 24 anni, è romagnola e nella vita è una fotografa. É entrata nella Casa in cerca di una rinascita, ma sembra che qualche fantasma del passato la tormenti ancora. La 24enne ha raccontato alla coinquilina Rosy Chin di essere stata fidanzata con una ragazza quando aveva 17 anni. Una storia che ha rappresentato un momento importante della sua vita, ma che ormai considera un capitolo chiuso da tempo. Dello stesso parere non è Frances Frigieri, attuale compagna della ex fidanzata di Letizia Petris, che ha deciso di intervenire su Instagram per dare la sua versione dei fatti.

Cosa ha raccontato Letizia Petris sul suo passato sentimentale

In un momento di confidenze in cucina, Letizia Petris ha raccontato a Rosy Chin di aver avuto una relazione con una ragazza, di nome Nicole Conte, quando aveva 17 anni. Ad oggi, la giovane fotografa considera quel periodo della sua vita come un capitolo chiuso. Anche perché, stando agli scatti sul suo profilo Instagram, avrebbe ritrovato l'amore con un ragazzo di nome Andrea Contadini.

"Sono passati talmente tanti anni che per me non è più una cosa importante. Avevo 17 anni, ora ne ho 24″, ha spiegato la concorrente. Poi ha aggiunto: "È una parte finita, conclusa, non mi interessa più, quindi pace all'anima. Ho sofferto tanto per la cattiveria, perché sono stati un branco di lupi contro uno".

Le parole di Francesca Frigieri, compagna della ex di Letizia

Le parole di Letizia non sono passate inosservate fuori dalla Casa. A commentarle tra le sue storie Instagram, riportando anche il video del racconto, è stata Francesca Frigieri, attuale compagna della ex della concorrente.

Con due lunghi messaggi, Frigieri ha fatto capire che la relazione tra Letizia e Nicole non risalirebbe ad anni fa, bensì solo ad alcuni mesi: "Non capisci gli atteggiamenti dopo TANTI anni? I tanti anni sarebbero i pochi mesi fa? Ah ok". In più, pare che la giovane fotografa abbia provato a contattare Nicole quando lei si era già rifatta una vita, tentando addirittura di dividerla dalla compagna con account falsi. Queste le parole di Francesca Frigieri: