Chi è Monia La Ferrera, nuova concorrente del Grande Fratello: è la ex di Massimiliano Varrese Monia La Ferrera, ex di Massimiliano Varrese, è la nuova concorrente del Grande Fratello. Hostess siciliana, ha conosciuto l’attore durante uno sciopero a Roma. Madre di Nicole e Sophie, figlie del calciatore Błażej Augustyn. La storia tra lei e Varrese potrebbe riaccendersi.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Monia La Ferrera è una nuova concorrente del Grande Fratello. La principale ragione per cui è stata chiamata all'interno della casa più spiata d'Italia è perché è la ex compagna di Massimiliano Varrese. Per questo motivo, gli autori sperano di ravvivare alcune dinamiche di gioco che coinvolgono direttamente l'attore.

Chi è Monia La Ferrera, hostess siciliana e madre di due figlie

Monia La Ferrera è una ragazza che viene dalla Sicilia: è nata a Catania e passa spesso l'estate ad Acitrezza, come mostrato dal suo profilo Instagram. Il suo lavoro è quello di hostess, o almeno è grazie a questo lavoro che ha conosciuto proprio Massimiliano Varrese: i due si sono conosciuti durante uno sciopero dei voli a Roma. Prima di conoscerlo, però, è stata legata sentimentalmente a un calciatore di nazionalità polacca, Błażej Augustyn. Da questa relazione sono nati due figlie: Sophie e Nicole, che lei considera le sue migliori amiche.

Monia La Ferrera con le figlie

Monia La Ferrera ex di Massimiliano Varrese: in che rapporti sono

Sebbene non si sa altro sulla sua vita privata, il fatto che Monia La Ferrera faccia parte del cast di concorrenti del Grande Fratello suscita molta curiosità in relazione a quella che sarà poi la dinamiche che si andrà a creare proprio con Massimiliano Varrese. I telespettatori potranno capire in che rapporti sono attualmente e come si sono lasciati, ma è stato lo stesso Massimiliano Varrese che nel corso della casa ha fatto capire che sperava in un ritorno con lei, proprio con queste parole: "Diciamo che in fondo al cuore spererei in un miracolo di ritorno. Dopo che mi sono fatto tre mesi di riflessione qua, ho capito cose su me stesso e su di lei. Potrei essere pronto a ricominciare, lei non so. Tutto quello che ho vissuto anche qui dentro mi ha fatto riflettere molto".