Chi è Paolo Masella, il concorrente del Grande Fratello 2023/24 che non ha i social Paolo Masella è il primo concorrente a essere entrato quest’anno nella casa del Grande Fratello. Ha 25 anni, romano e macellaio, non usa i social. È single, ama viaggiare, fare palestra e stare con gli amici d’infanzia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Paolo Masella è il primo concorrente che è entrato nella casa del Grande Fratello 2023-2024. Una particolarità: è l'unico concorrente a non essere iscritto a nessun social network. Ha 25 anni è la sua professione è quella di macellaio. Paolo Masella, prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, ha dichiarato di non aver mai visto il Grande Fratello. È un single e si è dichiarato innamorato soltanto di sua madre.

Chi è Paolo Masella, concorrente del Gf: fa il macellaio e non usa i social

Scopriamo di più su Paolo Masella che, a 25 anni, sembra aver fatto qualcosa di rivoluzionario nella sua vita: non usare i social. È un classe 1998, quindi ha compiuto 25 anni. È di Roma. I suoi genitori hanno divorziato, lui si è detto molto attaccato a sua madre. Lavora in una macelleria, la stessa del nonno, e sta seguendo le sue orme ma per partecipare a questo programma, ha lasciato il bancone della carne. È un po' all'antica: ama viaggiare, ama la musica degli anni '90 e il suo sogno è vedere le sette meraviglie del mondo.

La vita privata di Paolo Masella: il concorrente è single

La vita privata di Paolo Masella è molto "abbottonata". Sappiamo che il venticinquenne ama trascorrere il tempo libero in palestra e con gli amici d'infanzia. Sappiamo che è single e che magari potrebbe trovare l'anima gemella proprio all'interno della casa del Grande Fratello. Lui ha confessato che il suo lavoro lo mette spesso di fronte a belle occasioni per conoscere donne, ma per adesso è ancora uno spirito assolutamente libero. Il dettaglio più interessante resta quello del suo "no ai social": un atteggiamento che sorprende molto perché in assoluta controtendenza, soprattutto per un ragazzo della sua età. Conosceremo meglio Paolo Masella, puntata dopo puntata di questa nuova edizione del Grande Fratello.