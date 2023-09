Grande Fratello, nessun eliminato nella prima puntata: cinque concorrenti in nomination per immunità Lunedì 11 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2023. Cinque concorrenti sono finiti in nomination, ma non rischiano l’eliminazione: il preferito a pubblico sarà immune dal prossimo televoto. Si tratta di Anita Olvieri, Vittorio Menozzi, Samira Lui, Lorenzo Remotti e Giuseppe Garibaldi.

Lunedì 11 settembre, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2023/24. La casa più spiata d'Italia ha accolto 15 nuovi concorrenti, tra Vip e persone comuni. Alla conduzione Alfonso Signorini, affiancato dall'opinionista Cesara Buonamici e dall'invita social Rebecca Staffelli. La serata si è conclusa con le prime nomination. Il pubblico è chiamato a scegliere il suo preferito tra Anita Olivieri, Lorenzo Remotti, Giuseppe Garibaldi, Samira Lui e Vittorio Menozzi. Il più votato sarà immune alle nomination della prossima puntata.

Le nomination della prima puntata dell'11 settembre

Questa edizione del Grande Fratello è entrata fin da subito nel vivo. Già al termine dalla prima puntata, infatti, i concorrenti entrati si trovati a dover esprimere una preferenza. A votare sono solo le donne, divise in coppia. Le prime sono state Giselda Torresan e Rosy Chin, che hanno deciso di salvare Alex Schwazer. Poi è stato il turno di Angelica Baraldi e Letizia Petris che hanno fatto il nome di Massimiliano Varrese. Samira Lui e Antia Olivieri hanno fatto invece quello di Paolo Masella. Infine Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi hanno salvato Lorenzo Remotti.

In realtà i tre concorrenti indicati finiscono nel tugurio. Insieme a loro, anche una coppia di donne: Samira Lui e Anita Olivieri. Anche se nel tugurio, i cinque non rischiano l'eliminazione, anzi: Alfonso Signorini apre un televoto e annuncia che nella prossima puntata il proferito scelto dal pubblico sarà immune dalle nomination. Nessuna eliminazione diretta nella puntata dell'11 settembre.

Ieri sera, lunedì 11 settembre, è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2023. Tante le novità di quest'anno, a cominciare dalla nuova inviata social, Rebecca Staffelli, e dall'opinionista Cesara Buonamici, che ha già commesso una gaffe rivelando al pubblico l'esistenza del tugurio. In Casa sono entrati i primi concerti, tra Vip e persone comuni. Tra questi, l'operaia Giselda Torresan, che si è collegata con i colleghi con cui lavora. Uno di loro però ha mimato un rapporto orale in diretta e la regia del reality non ha fatto in tempo a staccare.