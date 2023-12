Chi è Stefano Miele, lo stilista nuovo concorrente al Grande Fratello Tra i due concorrenti che varcheranno la porta rossa sabato 23 dicembre, c’è Stefano Miele, di professione stilista. Ideatore di un brand di calzature, non è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo, per via del suo lavoro e delle sue conoscenze, tra le quali figura l’amicizia con Tommaso Zorzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Giulia Turco

Al via una nuova puntata del Grande Fratello, l’ultima prima delle feste che sarà immancabilmente in pieno stile natalizio. L’appuntamento è per sabato 23 dicembre in prima serata su Canale 5, per una puntata che vedrà non solo l’augurio per le feste da parte dei concorrenti, ma anche nuovi ingressi a sorpresa e del tutto inaspettati nella Casa.

Chi è Stefano Miele, lo stilista amico di Tommaso Zorzi

Tra i due concorrenti che varcheranno la porta rossa sabato 23 dicembre, c’è Stefano Miele, di professione stilista. Considerato come nip, non si può dire che Miele sia del tutto estraneo al mondo dello spettacolo, non solo per il suo lavoro ma anche per le sue frequentazioni personali. È il fondatore e direttore creativo di un marchio dal nome Haus of Honey ed è designer di calzature. Il suo brand è nato di recente, nel 2020, ma è già stato distribuito in molti negozi all’estero, dagli Stati Uniti al Medio Oriente, oltre all’Europa. Ha trascorso la sua infanzia a Gaeta, tra Lazio e Campania, imparando il mestiere della mamma, che aveva un negozio appunto di calzature. Recentemente è saltato agli onori delle cronache rosa per la sua amicizia con Tommaso Zorzi, influencer e vincitore del GFVip, alò quale è particolarmente legato e con il quale ha condiviso vacanze ed esperienze.

Le anticipazioni della puntata del 23 dicembre del GF

Puntata tutta a tema pre natalizio per il Grande Fratello che va in onda questa sera in prima serata su Canale 5 con l’ultimo appuntamento prima delle feste. Sarà l’occasione per i concorrenti di portare in scena la coreografia che hanno portato in settimana. Spazio ai nuovi ingressi (oltre a Stefano Miele entrerà anche il surfista Sergio D’Ottavi) e alle sorprese in vista del Natale. Entrerà a Cinecittà la famiglia Maddaloni al completo per una sorpresa al concorrente. Tornerà anche Beatrice Luzzi, dopo la sua uscita temporanea dalla Casa. Infine, il telefoto darà il suo esito e scopriremo chi si salverà tra Federico, Greta e Marco.