Chi è Sergio D’Ottavi, il dj e surfista nuovo concorrente al Grande Fratello

A cura di Giulia Turco

Al Grande Fratello c’è ancora tempo per nuovi concorrenti. A tre mesi dal via, l’edizione nip del reality di Alfonso Signorini arricchisce a sorpresa il cast con nuovi nomi, ancora una volta per lo più sconosciuti al momento dello spettacolo. Tra i due concorrenti che faranno ingresso nella Casa nella puntata pre natalizia di sabato 23 dicembre, c’è Sergio D’ottavi, dj e imprenditore con una passione per i viaggi.

Chi è Sergio D’Ottavi, il dj che ama il surf e i viaggi

Sergio D’ottavi è un volto per lo più sconosciuto al grande pubblico. Entrerà in qualità di nip nella Casa del GF il dj e imprenditore che, a 31 anni, si considera un vero e proprio giramondo. Il suo profilo Instagram, che nel giro di pochi giorni dall’annuncio del suo ingresso è lievitato i termini di follower, racconta che negli ultimi anni ha fatto parecchio la spola tra mete da sogno come le Maldive e Los Angeles. Fa base però nei dintorni di Roma, in particolare a Sabaudia, dove porta avanti la sua passione per il surf e coltiva il legame con la mamma, al quale è molto affezionato. Dopo una relazione con una ragazza di nome Cristina Bertollini, negli ultimi tempi sembra che il ragazzo sia tornato single.

Le anticipazioni della puntata del 23 dicembre del GF

Puntata tutta a tema pre natalizio per il Grande Fratello che va in onda questa sera in prima serata su Canale 5 con l’ultimo appuntamento prima delle feste. Sarà l’occasione per i concorrenti di portare in scena la coreografia che hanno portato in settimana. Spazio ai nuovi ingressi (oltre a Sergio D’Ottavi entrerà anche lo stilista Stefano Miele) e alle sorprese in vista del Natale. Entrerà a Cinecittà la famiglia Maddaloni al completo per una sorpresa al concorrente. Tornerà anche Beatrice Luzzi, dopo la sua uscita temporanea dalla Casa. Infine, il telefoto darà il suo esito e scopriremo chi si salverà tra Federico, Greta e Marco.