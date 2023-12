Sara Ricci eliminata dal GF: “Per piacere al pubblico devi essere ignorante, volgare e prepotente” Sara Ricci ha commentato la sua uscita dal Grande Fratello con un video, piuttosto eloquente, pubblicato su Instagram. L’attrice ha sottolineato come per piacere al pubblico bisogna essere “ignoranti e prepotenti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sara Ricci è stata eliminata nella 27esima puntata del Grande Fratello e riappare sui social con un video particolarmente eloquente, in cui mostra di non aver affatto gradito la decisione del pubblico di mandarla fuori dalla casa più spiata d'Italia. L'attrice, infatti, pubblicando un video sui social, in compagnia della sua amica Laura, ha ironizzato sul suo comportamento e sulla percezione che il pubblico ha avuto di lei.

Sara Ricci contro il pubblico del GF

Tornata alla sua quotidianità, Sara Ricci ha pubblicato un video in cui non si è lasciata sfuggire la possibilità di commentare la decisione del pubblico nei suoi confronti, seguito anche da una storia in cui dice: "Sono qua, dalla Casa del Grande Fratello alla casa di Laura, contenti eh". Insomma, l'attrice lamenta il fatto di non essere stata compresa e dice sorseggiando dello spumante, mentre è intenta a parlare con l'amica: "Finalmente da Laura, dopo la casa, dalla grande sorella. Sono arrivata con tutte queste cattiverie, ormai pensano che sono una diva, che me la tiro, che sono snob".

L'amica, quindi, le fa eco e dice: "No, veramente, cattivi. Un po' snob lo sei, un pochino lo sei, ma sai perché sei snob? Perché non è che sei snob, è che chi è culturalmente preparato, quindi voi attori siete culturalmente preparati, perché dovete studiare". Ricci coglie l'occasione per dire anche di aver conseguito una laurea col massimo dei voti e aggiunge: "Non lo dico perché sono snob, lo dico perché sono laureata, perché non lo dovrei dire?" e l'amica le fa notare: "Queste cose al 97% danno fastidio". L'ex gieffina continua:

Laureata, poi, che altro, mi sono guadagnata tutto da sola, non devo ringraziare nessuno e quindi questa cosa dà fastidio? Quindi uno deve essere ignorante, prepotente. Allora ho dato fastidio a qualcuno.

Sara Ricci nella casa del GF

L'attrice è entrata in antipatia del pubblico dopo una serie di scontri con Beatrice Luzzi, ormai la beniamina degli appassionati del reality di Canale 5, con la quale aveva condiviso anche il set di Vivere, diversi anni fa. Luzzi l'aveva definita snob e la gieffina, di tutta risposta, aveva riportato in auge fatti risalenti all'epoca in cui avevano lavorato insieme. Inoltre, Ricci, ha anche difeso Massimiliano Varrese, dichiarando che alcuni comportamenti dell'attore non fossero stati compresi dal pubblico e che, in realtà, fosse un uomo dolce, il tutto dopo la strigliata che Alfonso Signorini ha fatto al gieffino.