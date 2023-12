Sara Ricci furiosa con Beatrice Luzzi al GF: “Leggi il mio curriculum prima di parlare di me” Sara Ricci dopo la puntata del GF si è infuriata con Beatrice Luzzi. Quest’ultima ha provato a non darle corda, ma la sua inquilina l’ha interrotta durante un confronto con Paolo spingendola e invitandola a guardarla negli occhi: “Leggiti il mio curriculum prima di parlare e guardami negli occhi”.

Quella di ieri sera, sabato 9 dicembre, è stata una puntata difficile per Beatrice Luzzi. La concorrente ha litigato con Massimiliano Varrese, poi con Sara Ricci e Rosanna Fratello e i diverbi sono proseguiti dopo la diretta. Sara Ricci, mentre l'attrice chiacchierava con Paolo Masella, si è avvicinata con un atteggiamento minaccioso: "Guardami negli occhi".

La furia di Sara Ricci

Nella casa del GF dopo la puntata, nella notte, Sara Ricci e Beatrice Luzzi hanno continuato a battibeccare. L'attrice di Vivere ha più volte parlato della sua inquilina che non sempre, però, le ha dato corda. Tutto è partito perché la Luzzi ha definito la sua collega "arida", parola che ha fatto storcere il naso alla Ricci. Dopo la diretta quest'ultima si è avvicinata a Beatrice Luzzi che chiacchierava con Paolo Masella. Li ha interrotti, poi con fare minaccioso le ha detto: "Leggiti il mio curriculum prima di parlare e guardami negli occhi". Le ha dato una piccola spinta sulla spalla, poi: "Io sono entrata per te? Semmai il contrario". "Sei entrata in gioco grazie a me ho detto" ha replicato la Luzzi prima di proseguire la conversazione.

"Lei ce l'ha con gli uomini e con le donne. Mi ha dato dell'arida, deve stare attenta. Tutto sono meno che arida. Amo le donne, lei giudica in continuazione. Ma scherziamo? Deve dirmi lei quale regole seguire, come comportarmi" ha commentato Sara con Massimiliano. Poi ha aggiunto: "Mi da dell'arida perché non ho avuto figli? Ma menomale se devono essere così".

"In macchina verso lo studio ho pianto", lo sfogo di Beatrice Luzzi

Dopo la puntata Beatrice Luzzi si è lamentata con Marco Maddaloni, inquilino al quale ha rivelato il suo desiderio di ritornare a casa. Ricordando lo scontro in studio con Massimiliano Varrese, ha commentato: "In macchina ho pianto all'andata e al ritorno, volevo andare a casa. Volevo spararmi quando ho visto Varrese".