Signorini rimprovera Varrese: “Come ti permetti di dire a Beatrice di risolvere col padre?” Ad infastidirlo sono state le parole di Beatrice che nella puntata precedente ha giudicato il padre di Giuseppe Garibaldi maschilista e patriarcale. “Hai un problema con gli uomini, risolvi il rapporto con tuo padre poi ne riparliamo”. Una frase che ha scatenato il putiferio.

A cura di Giulia Turco

Ancora ruggine tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al GF. Dopo presunti corteggiamenti e scambi di complicità, i due rivali tornano alle loro posizioni e in puntata l’attore si prende anche la sgridata di Signorini per aver esagerato nei toni e nel merito con Beatrice, che ora ha un’altra nuova nemica: Sara Ricci, che non sembra disposta a fermarsi, televoto permettendo.

Le parole di Varrese sul legame tra Beatrice e il padre

Una clip riassume le attenzioni che i due si sono scambiati in settimana. “Tra me e lei c’è un’attrazione, anche se non capiamo nessuno dei due che cosa sia. Sono attratto da te, perché sei comunque una donna che attrae”, ammette Massimiliano. “Se ti ammorbidissi un po' saresti irresistibile”, continua. Peccato che pochi giorni dopo i due siano tornati a pungersi, con Varrese che l’ha presa di mira per via delle sue posizioni nei confronti degli uomini. Ad infastidirlo sono state le parole di Beatrice che nella puntata precedente ha giudicato il padre di Giuseppe Garibaldi maschilista e patriarcale. Il pretesto è poi una confessione di Beatrice che ha paragonato Massimiliano ad una figura della sua famiglia: “Ha una reattività rabbiosa che rivedo in mio padre e che io tengo alla larga sempre”.

Varrese ha colto la palla al balzo per incalzare: “Hai un problema con gli uomini, risolvi il rapporto con tuo padre poi ne riparliamo”. Una frase che ha scatenato il putiferio. “Non ti puoi permettere di dire ad una donna fai la pace con tuo padre poi ne riparliamo, sono argomenti che disturbano”, lo riprende Signorini. “Sono cose pesanti, come ti permetti di dirle?”. Si accoda alla discussione Sara Ricci, che sposta su di lei l’attenzione. “Beatrice ha un problema anche con le donne, se sono belle poi…Durante il set di Vivere si rifiutò di sostituirei dopo la morte di mia madre e si è permessa di sentenziare sul mio lutto, perché sono rientrata a lavoro dopo due giorni”.

Lo scontro tra Massimiliano e Beatrice sul Natale

Per Beatrice, esausta, è tempo però di correre in studio perché la aspetta un confronto faccia a faccia con Massimiliano. Al centro c'è un atteggiamento di Beatrice che è stato criticato dal gruppo durante l'allestimento dell'albero di Natale. Beatrice non si è dimostrata particolarmente entusiasta, scimmiottando durante un confessionale l'eccessiva allegria ostentata durante le feste. "La spiritualità e le credenze delle persone vanno rispettate", ha commentato Massimiliano. I due non ne vengono a capo e continuano a darsi addosso fino all'uscita dallo studio. "Se tu fossi un vero galantuomo non mi avresti riempito di insulti negli ulti mesi", è l'ultima stoccata di Beatrice.