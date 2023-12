Sara Ricci getta fango su Beatrice Luzzi al GF: “Mi hai detto cose che nemmeno posso ripetere” La disputa al Grande Fratello tra le due ex colleghe di Vivere prosegue e Ricci, dopo diversi attacchi, accusa Luzzi di averle fatto una confessione indicibile.

A cura di Andrea Parrella

L'arco narrativo dello scontro aperto tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi è ormai aperto. Tra le due ex compagne sul set di Vivere, come nel più classico degli scenari, emerge che non ci fosse un rapporto idilliaco, almeno dal punto di vista di Ricci, che in settimana ha attaccato pesantemente l'ex collega, dicendo che "ha avuto figli perché doveva".

Nel corso della puntata del Grande Fratello dell'11 dicembre, sono andati in onda video nei quali Ricci attaccava accusava Beatrice di essersi rifiutata di sostituirla sul set, anni fa, il giorno dopo la morte di sua madre. Accuse che Beatrice Luzzi ha rispedito al mittente. "Non avrei mai tirato in ballo il lutto di mia madre – ha detto Ricci a Signorini che ha chiesto spiegazioni – semplicemente lei mi ha punzecchiato tutta la settimana…". Poi ha aggiunto:

Non posso dire che all'inizio non sia stata gentile, ma qualunque cosa facessi, comunque mi muovessi, mi muovevo male. Dopo l'ennesima provocazione…

Ricci ha proseguito così: "Io sono convinta che Beatrice non ami le donne, vedo come si pone con le più belle e più giovani, non parlo di me, io sono più grande e ho fatto il mio tempo". È quindi emerse che, nel corso della settimana, Luzzi avrebbe raccontato cose piuttosto pesanti a Ricci togliendosi il microfono: "Non farò parola con nessuno di quello che mi ha detto".

È quindi intervenuta Luzzi, con una certa indignazione: "Sei veramente una bugiarda – ha detto rivolgendosi a Ricci – di prima categoria. Abbiamo parlato sempre e solo della nostra vita passata". Signorini ha provato a indagare sulla confessione fatta e indicibile, ma Ricci si è rifiutata di entrare nel dettaglio, limitandosi a dire all'ex collega:

Mi hai detto che Anita fa una cosa in bagno che non si possono nemmeno ripetere. E non è quello che fa Perla, cioè piangere.