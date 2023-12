Sara Ricci contro Beatrice Luzzi: “Ha avuto figli dal compagno perché doveva, altro che femminismo” “Vogliono far passare che lei è una donna col senso dell’humor”, ha confidato Sara Ricci su Beatrice. “Nella sua vita non esprime femminismo neanche un po’. Ha fatto tutto nei canoni. Tratta le donne come se fossero tutte nemiche. E lei sarebbe l’emblema del femminismo?”.

A cura di Giulia Turco

Dopo essere stata criticata per non esporsi più di tanto, Sara Ricci ha cambiato radicalmente atteggiamento e si è trasformata in una vera e propria furia scatenandosi contro Beatrice Luzzi. Tra le due attrici sembra esserci più di qualche vecchio dissapore e in casa non se le mandano certo a dire.

Le parole di Sara Ricci su Beatrice

“Quando sono arrivata, in una nottata senza microfoni, mi ha detto cose terrificanti di tutti”, ha confidato Sara Ricci ai compagni parlando di Beatrice. “Cose che io non proferirò, perché non mi va di mettere zizzania, per farmi stare dalla sua parte”, ha continuato mettendo mettendo la pulce nell’orecchio agli altri. Che a Sara Beatrice proprio non piaccia è ormai chiaro. “Vogliono far passare che lei è una donna col senso dell’humor. Io non vedo senso dell’humor…”, ha confidato a Rosanna Fratello. “La sua è una furbizia che è fine a se stessa… Nella sua vita non esprime femminismo neanche un po’”, ha continuato. “Ha fatto proprio tutto nei canoni: ha avuto due figli perché doveva avere due figli, ha avito un compagno perché doveva avere un compagno. Ma di che parliamo? Tratta le donne come se fossero tutte nemiche e lei sarebbe l’emblema del femminismo?”.

La furia di Sara Ricci

L’attrice dall’ultima puntata è incontenibile. “Non sono una persona arida, semplicemente so dare valore alla mia presenza”, ha fatto sapere rispondendo alle accuse di Beatrice che l’ha accusata di stare fin troppo sulle sue. “Alfonso tu lo sai, mi avete strappata da una tournée, ero impegnata. Io devo ringraziare il Grande Fratello, ma anche il Grande Fratello dovrebbe ringraziare me per essere qui”, ha gelato l’attrice. Poi, a Beatrice, ha ribadito il suo valore di attrice: “Leggiti il mio curriculum prima di parlare e guardami negli occhi”, le ha detti dandole persino una spintarella sulla spalla. "Hai detto che sono entrata grazie a te, semmai il contrario".