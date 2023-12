Sara Ricci a Signorini: “Io devo ringraziare il GF, ma anche il GF deve ringraziarmi per essere qui” Nel corso della puntata, l’attrice viene accusata da alcuni concorrenti di darsi delle arie e di peccare di poca umiltà, in particolare da Beatrice: “Sei arida”. Parlando con Signorini in studio però non dimostra il contrario.

Sara Ricci finisce nel mirino dei concorrenti a pochi giorni all’inizio della sua avventura nella Casa del GF. La concorrente non ha attirato particolari simpatie da parte degli inquilini, prima fra tutte da parte di Beatrice Luzzi, che con lei fuori dalla Casa ha avuto un legame lungo 25 anni.

Sara Ricci tra i concorrenti sfavoriti in Casa

A far discutere in puntata è l’esito di un gioco che ha reso protagonisti i concorrenti in settimana. Con il Natale che si avvicina, ad ognuno di loro è stato chiesto chi vorrebbe in Casa a mangiare il panettone per le feste e chi preferirebbe invece che uscisse dal gioco. Tra i meno preferiti c’è Sara Ricci, l’attrice tra gli ultimi elementi entrati in gioco. L’ha votata persino Beatrice, che con lei ha condiviso il set di Vivere, un’esperienza che si è rivelata fondamentale per entrambe le attrici. “Sei arida, trovo che tu non abbia fatto passi avanti rispetto all’inizio, anzi che tu sia peggiorata”, spiega Luzzi all’amica senza mezzi termini. Sara si è mostrata infastidita, ma ha respinto ogni accusa. “Non sono una persona arida, forse intendeva rispetto a 25 anni fa, mi reputerei piuttosto evanescente. Ma è perché so dare valore alla mi presenza”, spiega lei. “Lo sapete anche voi, ho un passato alle spalle, una carriera, avevo degli impegni fuori, mi avete strappata da una tournée”, spiega poi a Signorini. “Scusa da quale? Non ricordo”, ribatte il conduttore. “Ero a Trieste, abbiamo fatto tutto il Nord Italia con ‘Tenente Colombo’. Io ringrazio voi e voi ringraziate me”, ha gelato l’attrice.

Che rapporti hanno Beatrice Luzzi e Sara Ricci

Classe 1968, Sara Ricci è un’attrice che deve la sua notorietà al mondo dello soap. Insieme a Beatrice Luzzi ha recitato sul set di Vivere, che più l’ha resa famosa al grande pubblico grazie al personaggio di Adriana Gherardi. Tra i suoi personaggi più noti c'è poi quello della madre di Susanna, in Un posto al Sole. Il rapporto con Beatrice Luzzi non era dei migliori nemmeno ai tempi, come di recente ha dichiarato Sara Ricci ai microfoni di Tag24: “Da quel poco che ho visto Beatrice mi sembra esattamente com’era anche con noi sul set. Una donna austera e intelligente. Non siamo mai state molto intime, non eravamo amiche, anche perché il filone narrativo dei nostri personaggi era diversi. Però l’ho sempre stimata”.