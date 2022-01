Iva Zanicchi a Sanremo 2022: “Sesso e amore aiutano a cantare, io lo faccio ancora fantasioso” Iva Zanicchi a Sanremo canta Voglio Amarti, un brano che racconta la passione di una donna per il suo uomo. “Ogni donna a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale”, spiega al Corriere. “Con Fausto Pinna? Facciamo ancora l’amore”.

A cura di Giulia Turco

Iva Zanicchi si prepara a Sanremo 2022. La cantante sarà in gara al Festival dove porterà il suo brano Voglio Amarti, che è un grande classico: una canzone d’amore. Classe 1994, Iva Zanicchi l’amore lo conosce bene, quello passionale che ha ancora voglia di cantare sul palco e che nel privato vive con il compagno Fausto Pinna. “La passione conta”, spiega raggiunta da Il Corriere. “Ogni donna a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale […]. Bisogna imporsi di fare l’amore. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia. Io ne ho tantissima.. ”.

L’amore di Iva Zanicchi e Fausto Pinna

Sono una coppia da 36 anni, anche se al matrimonio non hanno mai pensato e vivono insieme in Brianza. Nato in Sardegna, Fausto Pinna è un produttore musicale: dietro l'album dell'artista emiliana, ‘Care Colleghe', c'è infatti il suo nome. Sembra che fu proprio quella collaborazione che risale al 1987, anno in cui è scoppiato l'amore. “È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere. Lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco”, racconta al Corriere la cantante. “Siamo stati tanto innamorati e lui dice che mi ama ancora come i primi giorni, ma secondo me è una balla”, scherza. “Il sesso? Sì c’è. Facciamo ancora l’amore, perché afre l’amore fa bene alla vita, a qualunque età”.

La prima volta di Iva Zanicchi

La passione Iva Zanicchi non la lascia più andare, da quando l'ha scoperta. Si è approcciata agli uomini quando era una ragazza già matura, ma poi confessa di aver recuperato il tempo perduto. "Sono stata molto inibita da giovane. Mia madre mi aveva messo il terrore degli uomini. Ma si può fare l'amore per la prima volta a 26 anni? E restare pure incinta…", racconta al Corriere. Il suo primo amore fu Antonio Ansoldi, dal quale ha avuto la figlia Michela. "Mi ricordo che in sala di incisione quando ero giovanissima mi dicevano “Si vede che non fai l’amore, quando lo farai, vedrai quanto canterai meglio”. Avevano ragione: amore e sesso aiutano a cantare".