Iva Zanicchi ospite della quarta serata a Sanremo 2025: "Un premio alla carriera? Mi sento ancora giovane" L'Aquila di Ligonchio racconta i dettagli della sua partecipazione a Sanremo 2025 come ospite d'onore: "Canterò le mie tre canzoni più famose, ma non tornerò più come concorrente".

Iva Zanicchi è pronta a tornare sul palco dell'Ariston nella serata del Festival di giovedì come ospite d'onore per ricevere un riconoscimento alla carriera. A tre anni di distanza dalla sua ultima partecipazione, il fatto di essere a Sanremo 2025 per ritirare un premio l'ha colta di sorpresa. Almeno è quanto ha dichiarato nella puntata odierna di Un giorno da pecora a Rai Radio1. "L'ho scoperto mentre ero al ristorante", rivela l'Aquila di Ligonchio. "Il cameriere mi ha portato una bottiglia dicendomi che era per festeggiare quanto aveva appena annunciato Conti". Una notizia che persino sua figlia le aveva tenuto nascosta, contribuendo alla sorpresa.

Le parole di Iva Zanicchi: ecco cosa farà a Sanremo 2025

Per l'occasione, Iva Zanicchi si esibirà probabilmente con i tre brani che le hanno regalato la vittoria al Festival nel corso della sua lunga carriera. "Sono molto felice e grata a Carlo Conti per essersi ricordato di me e del mio lavoro che va avanti da sessant'anni", ha dichiarato l'artista, che non ha perso il suo celebre spirito ironico: "Ma io sono ancora giovane, ho tanti anni davanti, il premio alla carriera sa tanto di requiem…".

A Sanremo andrò ospite giovedì, canterò e penso di esibirmi con le tre canzoni con cui ho vinto. Mi sono messa un po' a dieta perché mi voglio mettere un bell'abito, sarà tutto scollato con tutte le gambe fuori. La paura c'è sempre, anche se non come quando ero in gara", confessa. "Però io ho una scusa, quella dell'età: ho 85 anni, mi posso far perdonare tutto…

Iva Zanicchi non tornerà come concorrente a Sanremo

Quando le chiedono se le piacerebbe tornare a calcare il palco dell'Ariston come concorrente, la risposta è netta: "No, sono felicissima così, il mio ultimo Sanremo come concorrente è stato quello di tre anni fa". Un modo elegante per chiudere un capitolo importante della sua carriera e aprirne uno nuovo, fatto di riconoscimenti e celebrazioni per il suo contributo alla musica italiana. Un modo anche per trovare di nuovo il sorriso dopo il grave lutto che l'ha colpita, con la morte di Fausto Pinna, suo compagno di una vita.