Iva Zanicchi a Verissimo: il commovente ricordo del compagno Fausto Pinna Nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante ha condiviso un toccante ricordo legato alla recente scomparsa del compagno Fausto Pinna. Ha raccontato della loro dolce tradizione dell'Epifania, quando lui le faceva trovare ogni anno una calza al camino.

La puntata di Verissimo di domenica 19 gennaio ha visto come protagonista Iva Zanicchi. L'aquila di Ligonchio ha parlato del suo legame con Fausto Pinna, scomparso lo scorso agosto per un tumore a 74 anni. In occasione del primo compleanno festeggiato senza di lui (la Zanicchi ha compiuto 85 anni), ha spiegato di non aver festeggiato: "Non ho festeggiato il Natale, non festeggio il compleanno. La festa più dolorosa, però, è stata l'Epifania".

Le parole di Iva Zanicchi su Fausto Pinna

La cantante ha rivelato di aver attraversato le festività natalizie con grande difficoltà, decidendo di non celebrare né il Natale né il proprio compleanno. Ma è stata l'Epifania a rappresentare il momento più doloroso, legato a una tenera tradizione che il compagno aveva instaurato negli anni. Ecco perché.

Non ho festeggiato il Natale, non festeggio il compleanno. La festa più dolorosa, però, è stata l'Epifania. Avevo raccontato a Fausto che aspettavo la Befana quando ero piccola e non arrivava mai. Cosa ha fatto Pippi (Fausto, ndr)? Tutti gli anni al mattino dell'Epifania, io trovavo la calza appesa al camino. Lo so che è una cosa sciocca.

Il gesto della figlia di Iva Zanicchi

Quest'anno, in assenza di Fausto, è stata la figlia della Zanicchi a raccogliere questo testimone d'affetto: "Ecco perché mia figlia è eccezionale, mi ha fatto trovare non una ma tre calze". Un gesto che, pur nella sua dolcezza, non ha potuto colmare completamente il vuoto: "Questa cosa che io al mattino sapevo di trovare la sua calza e non c'era, mi ha fatto star male".

Quest'anno, ecco perché mia figlia è eccezionale, mi ha fatto trovare non una ma tre calze. Questa cosa che io al mattino sapevo di trovare la sua calza e non c'era, mi ha fatto star male. Io voglio credere che sia in un posto bello. Glielo dico: non mi aspettare. Gliel'ho sempre detto. Vai avanti tu, prepara tutto che poi vengo.

Una testimonianza toccante che racconta del grande rapporto che Iva Zanicchi aveva con Fausto Pinna.