Ivana Spagna: "Ho rischiato la vita, è stata tutta colpa mia. Una veterinaria mi ha ricucito il dito" Ospite di Verissimo nella puntata di domenica 12 gennaio, Ivana Spagna parla del problema di salute per cui ha rischiato la vita e rievoca un episodio del passato: "Chiesi alla mia veterinaria di farmi mettere i punti",

Ivana Spagna, ospite a Verissimo nella puntata di domenica 12 gennaio, racconta le difficoltà vissute nell'ultimo anno. "Non l'ho detto sui social, ma sono stata ricoverata" rivela nel corso della trasmissione. A Silvia Toffanin, poi, spiega perché è finita per una settimana in ospedale: "Avevo flebo attaccate dalla mattina alla sera, è stata tutta colpa mia".

Ivana Spagna: "Le persone non devono fare il mio stesso errore"

Per Ivana Spagna il 2024 non è stato un anno semplice: "Non vedevo l'ora che finisse, mi è capitato un po' di tutto. Sono stata anche ricoverata in ospedale ma non l'ho voluto raccontare sui social". Per la cantante è importante spiegare il motivo del ricovero: "Nessuno deve fare il mio errore, è stata tutta colpa mia". Dopo un preambolo in cui chiarisce quanto tenga si suoi impegni lavorativi "sono andata a cantare con coliche renali, febbre a 39...", Spagna aggiunge:

Non stavo bene da una settimana, grazie agli antibiotici sono riuscita ad affrontare la prima serata. Nel weekend, però, ho avuto un tracollo, lì ho esagerato. Ho preso cortisone, antinfiammatori.. tutto a insaputa del mio medico. In un cassetto ho trovato un antibiotico di tre, quattro anni prima. Era scaduto. Io mi sono detto "devo andare a cantare", così mi sono fatta un'iniezione.

Ivana Spagna: "Ho rischiato di morire"

Il malessere è iniziato dopo l'iniezione. Ivana Spagna si sentiva molto debole, con difficoltà a reggersi in piedi, problemi respiratori e giramenti di testa. In preda al malessere, ha contattato il suo manager Ugo, che, preoccupato per il tono della sua voce, le ha consigliato di recarsi immediatamente in ospedale. "Mi hanno ricoverata d'urgenza per insufficienza renale acuta. Non riuscivo a parlare, sembravo ubriaca. Erano tutti preoccupati per le mie condizioni" spiega la cantante. Spagna era inizialmente contraria all'idea di rimanere in ospedale: "Volevo tornare dai miei gatti ma i medici mi dissero che se me ne fossi andata sarei morta". E ancora: "Sono stata ricoverata una settimana con flebo attaccate dalla mattina alla sera. C'è voluto un po' di tempo per riprendermi". Dopo il racconto, Silvia Toffanin le ricorda di quando la sua veterinaria le ricucì il dito:

Ero andata dal medico ma non aveva il filo per cucirmi, neanche in farmacia hanno saputo aiutarmi. Non volevo andare al pronto soccorso perché avrei perso una giornata intera. Ho chiamato la mia veterinaria chiedendole di mettermi dei punti. Mi ha detto: "Non posso farla una cosa del genere e non posso farti l'anestesia". Poi l'ho convinta, lei è stata bravissima mi ha messo tre punti senza anestesia.