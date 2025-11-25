La ruota dei campioni in prima serata anche giovedì 27 novembre: salta la puntata de La ruota della fortuna

La ruota dei campioni in onda giovedì 27 novembre in prima serata

Giovedì 27 novembre in onda La ruota dei campioni. Il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, dunque, torna in prima serata e sfida ancora una volta la fiction Un professore 3 con Alessandro Gassmann. E pensare che inizialmente era stata prevista una sola puntata, ma Mediaset non ha potuto ignorare il successo ottenuto negli ascolti. Ricordiamo che la prima puntata, che si è protratta dalle ore 20:47 alle ore 22:19, ha registrato 5.881.000 spettatori con il 28% di share. È stata seguita da una puntata de La ruota della fortuna che ha interessato 4.013.000 spettatori con il 25.7% di share. Così, Canale5 ha battuto sia Affari Tuoi che Un professore 3. Gerry Scotti si è attestato Santo Patrono degli ascolti Mediaset, vincendo un'altra ardua sfida affidatagli da Pier Silvio Berlusconi.

La ruota dei campioni torna in prima serata: la lunga diretta di Gerry Scotti. Giovedì 27 novembre, dunque, torna su Canale5 Gerry Scotti. Al suo fianco, come sempre, Samira Lui. I due terranno compagnia agli spettatori per circa tre ore e mezza: dalle ore 20:35 a mezzanotte. Gli spettatori assisteranno alla sfida tra i concorrenti più meritevoli delle scorse puntate del programma targato Mediaset. Rispetto alla settimana scorsa, però, ci sarà una importante novità.

Salta una puntata de La ruota della fortuna

Salta la puntata de La ruota della fortuna di giovedì 27 novembre. La scorsa settimana Gerry Scotti è stato protagonista di un doppio appuntamento: una puntata de La ruota dei campioni seguita da una puntata de La ruota della fortuna. Fanpage.it è in grado di anticipare che giovedì 27 novembre sarà trasmessa solo una lunga puntata del torneo dei campioni. Dunque, il programma La ruota della fortuna resterà fermo un turno. Tornerà regolarmente in onda da venerdì 28 novembre, nel consueto orario delle 20:35. L'appuntamento con Gerry Scotti e Samira Lui è come sempre su Canale5.