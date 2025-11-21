Programmi tv
Gerry Scotti santo patrono degli ascolti Mediaset, Berlusconi chiede un miracolo in prima serata e lui non delude

Gerry Scotti lo ha fatto ancora. Ha vinto una sfida che sembrava impossibile. Dopo avere minato lo strapotere di Affari tuoi nell’access prime time, Pier Silvio Berlusconi gli ha chiesto di fare un “miracolo” anche in prima serata. E lui non lo ha deluso.
A cura di Daniela Seclì
Gerry Scotti lo ha fatto ancora. Ha vinto una sfida che sulla carta sembrava impossibile. Partiamo dalla notizia: La ruota dei campioni e La ruota della fortuna hanno battuto Affari tuoi e la prima puntata della serie Un professore 3. I dati Auditel parlano chiaro: 28% e 25.7% di share registrati da Scotti contro il 21% e il 20% di share realizzati da Stefano De Martino e la fiction di Alessandro Gassmann.

Rai1 ha sfoderato l'artiglieria pesante e Mediaset ha risposto. Un professore 3 era senza dubbio tra le fiction più attese di questa stagione televisiva. Nel 2023 aveva salutato il pubblico con 3.817.000 spettatori pari al 22.8% di share, doppiando i dati registrati dal film natalizio proposto da Mediaset. Stavolta Pier Silvio Berlusconi è corso ai ripari e per farlo si è rivolto a colui che è ormai diventato il santo protettore contro i flop: Gerry Scotti. E lui non lo ha deluso.

Gerry Scotti ha battuto Stefano De Martino e Alessandro Gassmann vincendo un'altra difficile sfida. Dopo avere minato lo strapotere di Affari tuoi nell'access prime time, Pier Silvio Berlusconi gli ha chiesto di fare un "miracolo" anche in prima serata. Quello a cui abbiamo assistito giovedì 20 novembre è stato un testa a testa dall'esito per nulla scontato. Da una parte Gerry nazionale con la sua innegabile professionalità, l'affetto di cui gode da parte del pubblico e un format che funziona. Dall'altra attori apprezzati come Gassmann e Pandolfi, volti come Nicolas Maupas e Damiano Gavino che smuovono i fandom e una trama avvincente e capace di creare dibattito.

La TV è viva e lotta insieme a noi. Al netto di vincitori e vinti occorre riconoscere come i dati Auditel registrati ieri sera siano stati soddisfacenti da entrambe le parti. Anche nel caso di Affari tuoi e della serie Un professore 3 parliamo di numeri importanti. La televisione italiana sta rivelando un fermento che negli anni passati sembrava essersi sopito. Si è dimostrata in grado di proporre un'offerta ricca. Ieri gli spettatori hanno potuto scegliere tra quiz, serie tv e programmi di approfondimento. È stata sgretolata la consueta lamentela: "Non c'è nulla da vedere in TV". E così, vince Rai, vince Mediaset e vinciamo tutti.

Di seguito i dati Auditel di giovedì 20 novembre e il confronto tra Canale5 e Rai1. Partiamo dagli ascolti dell'access prime time:

  • La ruota dei campioni dalle ore 20:47 alle ore 22:19: 5.881.000 spettatori con il 28% di share;
  • Affari tuoi dalle ore 20:48 alle ore 21:39: 4.457.000 spettatori con il 21% di share.

In prima serata:

  • La ruota della fortuna dalle ore 22:23 alle ore 23:50: 4.013.000 spettatori con il 25.7% di share;
  • Un professore 3 dalle ore 21:46 alle ore 23:36: 3.556.000 spettatori con il 20% di share.
