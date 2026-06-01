Stefania Sandrelli: “Ho pianto quando l’Inps ha chiesto la restituzione della pensione, ho temuto di perdere la casa”

Stefania Sandrelli si racconta in un’intervista. L’attrice, che il 5 giugno festeggerà i suoi 80 anni, spazia dall’amore con Gino Paoli alla brutta vicenda con l’Inps che sembra essersi risolta positivamente.

Stefania Sandrelli si prepara a festeggiare gli 80 anni

Stefania Sandrelli si preparara a festeggiare il suo ottantesimo compleanno. L'attrice raggiungerà questo importante traguardo il prossimo 5 giugno. Si è raccontata in una lunga intervista, spaziando dalla disavventura avuta con l'Inps che ha chiesto la restituzione della pensione all'amore con Gino Paoli, da cui è nata la figlia Amanda Sandrelli.

L'attrice, in un'intervista rilasciata a Repubblica, è tornata con la mente a quanto accaduto lo scorso anno con il caos pensioni. Alcune somme già liquidate risultarono indebitamente versate e così scattò la richiesta da parte dell'Inps di recuperare quelle cifre tramite assegni mensili ridotti e l'obbligo di restituzione degli importi già versati. Ottanta artisti, tra cui Stefania Sandrelli, firmarono una lettera pubblica in cui denunciarono l'accaduto: "Rischiamo di finire sul lastrico".

Stefania Sandrelli

Stefania Sandrelli ricorda lo stato d'animo provato in quella situazione: "Abbiamo vinto nei due gradi di giudizio, la Cassazione ha azzerato. Mi sono sentita ferita, ho capito che non era solo per i soldi ma per la libertà e l'idea di perdere questa casa". Quando arrivò la lettera da parte dell'Inps si sentì umiliata: "Il giorno della lettera mangiavo e piangevo per l'umiliazione".

Ma nel corso della chiacchierata c'è anche spazio per i sentimenti. L'attrice ha ricordato che quando si fidanzò con Gino Paoli nessuno comprese la sua scelta: "Mi dicevano: ‘Che ci fai con quel bruttone?‘. Ma ero pazza di lui. Aveva un corpo delizioso, un bel sedere, la voce delicata. Era molto infantile. Anche come padre, Amanda ne ha sofferto. Penso che difficilmente possa esistere un amore più grande del nostro". Infatti, finì proprio perché "era tutto troppo".

Gino Paoli ex compagno di Stefania Sandrelli

Stefania Sandrelli si innamorò di lui ascoltando la canzone "La gatta". Si avvicinava il suo quindicesimo compleanno e quindi chiese ai suoi cugini di accompagnarla nel locale dove cantava Paoli. Indossò un bel vestito verde e passò e spassò sotto al palco fino a quando l'artista non la notò e le chiese di ballare. Quando scoprì che aveva solo quindici anni, però, Paoli si scostò bruscamente: "Penso ‘Fai pure, tanto lo so che sei mio e io tua'". Aspettarono che lei avesse l'età giusta e poi vissero questa storia d'amore. Stefania Sandrelli lo lasciò quando lui le comunicò che la moglie Anna era incinta. Ma in fondo, tra loro, è rimasto un legame fino alla fine: "All'ultimo compleanno gli ho scritto una frase poetica. Credo sia morto per il dolore della perdita di Giovannino". Giovanni Paoli è morto a marzo 2025 a causa di un infarto. Il padre, Gino Paoli, si è spento a marzo di quest'anno.