Morto il figlio di Gino Paoli, Giovanni: aveva 60 anni ed è scomparso a causa di un infarto È morto il primogenito di Giono Paoli, Giovanni, giornalista: l'uomo è scomparso a causa di un infarto.

A cura di Redazione Music

Gino e Giovanni Paoli

Giovanni Paoli, giornalista e figlio del cantautore genovese Gino Paoli è morto venerdì scorso all'età di 60 anni. Lo ha comunicato la famiglia del cantautore che all'Ansa ha fatto sapere che l'uomo è scomparso "presso l'unità coronarica dell'ospedale Niguarda di Milano a seguito di un infarto". Giovanni era il primo figlio del cantautore, nato nel 1964 dalla relazione con la prima moglie Anna Fabbri. Erano anni burrascosi per il cantautore che in quel momento viveva una relazione anche con Stefania Sandrelli che proprio quell'anno era incinta della figlia Amanda che nacque il 31 ottobre proprio di quell'anno e che avrebbe preso fin da subito il cognome materno.

Chi era Giovanni Paoli

Giovanni Paoli era un giornalista, direttore responsabile presso Dillingernews, e caporedattore di Lei Style, ma in precedenza aveva lavorato anche per alcune riviste Mondadori, come Diva e donna. Il giornalista aveva raccontato il padre in un articolo che ne celebrava i 90 anni e in particolare si soffermava anche sul suo rapporto proprio con sua sorella Amanda e sullo scandalo che aveva portato alla loro nascita quasi contemporanea, visto che lui era nato il 13 luglio 1964:

Giovanni nasce a Genova il 13 luglio 1964, Amanda a Losanna il 31 ottobre 1964. Paparazzi scatenati e un caro amico, Pierre Forlani, allora giornalista a Stop, che gli fa le soffiate quando sono appostati per farlo scappare da uscite posteriori. Nell’estate del 1972, Gino mi fa: «Domani andiamo a conoscere tua sorella». Io: «Ma papà, io sono figlio unico». Lui: «No». Mi carica in macchina e lungo l’Autosole non spiccico una parola, frastornato.

Paoli aveva cominciato a suonare assieme al padre, ma successivamente aveva scelto di intraprendere la strada del giornalismo, lavorando a Sorrisi e canzoni, poi a Chi, quando era diretto da Silvana Giacobini, successivamente è diventato caporedattore di Novella 2000, fino a diventarne vice direttore, come riportava in un articolo del 2006 Genova Press. Oltre a Giovanni e Amanda, Gino Paoli ha avuto altri tre figli, tutti nati dal matrimonio con Paola Penzo: Nicolò del 1980, Tommaso del 1992 e Francesco del 2000.

Le parole di Gino Paoli sul figlio Giovanni

Gino Paoli parla di Giovanni nel suo libro "Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni", ne parla in rapporto alla sorella Amanda, ma anche singolarmente. "Giovanni e Amanda, i miei primi due figli, hanno fatto un bel pezzo di vita insieme – racconta Paoli -. Dall’infanzia fino all’adolescenza. E, come è giusto che sia, hanno fatto tutti gli errori che bambini e adolescenti commettono. Perché bisogna sbagliare per sapere che la strada era sbagliata". Poi, parlando della propria paternità spiega: "Devo ammettere di essere felice dei miei quattro figli. Statisticamente, su quattro uno dovrebbe essere un mezzo delinquente. Invece non è così: sono quattro brave persone: merito delle loro madri, non certo mio" e a questo punto parla proprio del primogenito: "Giovanni forse è il più accondiscendente dei quattro, il più accomodante. E ormai è un uomo di quasi sessant’anni, fa il giornalista. È in un certo senso altro da me, non posso più considerarlo il bambino che mi trotterellava dietro tanto tempo fa". Giovanni Paoli lascia la compagna Stefania e la figlia Olivia.