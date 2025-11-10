Claudia Gerini: “Non volevo criticare Samira Lui a La Ruota, penso solo che la tv non abbia fatto passi in avanti”

Claudia Gerini è intervenuta dopo le critiche ricevute per le parole contro Samira Lui. Riferendosi a lei, l’attrice aveva dichiarato: “Ancora oggi vedo in tv una ragazza nuda chegira la letterina”. Oggi però spiega: “Non volevo criticarla. Dicevo soltanto che oggi come ieri la donna vestita in modo sensuale e succinto”.

Claudia Gerini ha fatto chiarezza sulle recenti dichiarazioni riferite a Samira Lui. Ospite del podcast Tintoria, l'attrice aveva lanciato una frecciatina al suo ruolo al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, dicendo: "Ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza che gira la lettera". Le sue frasi non sono passate inosservate sui social, dove è stata travolta da numerosi commenti negativi, tanto che ha deciso di intervenire.

"Non volevo assolutamente criticare Samira!! ragazza che ammiro tantissimo, bella, brava e dolcissima", ha esordito Gerini in una storia pubblicata su Instagram. L'attrice ha chiarito la sua posizione a riguardo, precisando che non era in nessun modo una frecciatina a Lui, ma una considerazione più ampia riguardo a come la tv non sia cambiata sotto certi aspetti: "Dicevo soltanto che oggi come ieri (visto che si criticava non è la rai di 30 anni fa!) la donna vestita in modo sensuale e succinto, attira il pubblico e non mi sembra che si siano fatti tantissimi passi avanti". Gerini crede che Samira abbia tutte le caratteristiche per co-condurre, al fianco di Gerry Scotti o in altri contesti, e si dice dispiaciuta se le sue parole sono state fraintese.

"Accendo la tv e vedo ancora la ragazza tutta nuda che gira la lei", aveva dichiarato Claudia Gerini. Il punto del suo discorso, come poi ha chiarito, non era una questione personale nei confronti di Samira Lui, quando un ragionamento sul fatto che la tv sia rimasta ancora a ‘vecchi modelli'.