Carlo Conti vorrebbe Samira Lui co-conduttrice a Sanremo 2026, l’indiscrezione sulla showgirl che affianca Gerry Scotti

Mancano pochi mesi al Festival di Sanremo 2026, le trattative sono ormai avviate e tra quelle più imminenti c'è sicuramente quella riguardante la co-conduzione. Tra i nomi che stanno emergendo c'è anche quello di Samira Lui, ora accanto a Gerry Scotti nell'access prime time di Canale 5 con La Ruota della Fortuna e a quanto pare Carlo Conti sta valutando l'ipotesi di averla al suo fianco.

Carlo Conti e l'ipotesi Samira Lui al Festival

A riportare l'indiscrezione è stato Sandro Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair. Sarebbe senza dubbio un colpo da maestro per il conduttore che, quindi, chiamerebbe sul palco dell'Ariston un personaggio che al momento gode di una certa notorietà, perché entra nelle case degli italiani ogni sera, nel programma più visto della TV. Dopo il benestare di Mediaset dello scorso anno alla co-conduzione di Gerry Scotti, non è escluso che possa ripetersi anche per questo Festival una situazione di questo tipo.

D'altra parte, Samira Lui è una creatura del direttore artistico del Festival, lo ha infatti accompagnato alla conduzione de L'Eredità dal 2021 e nel 2022 è stata anche scelta come valletta per la presentazione dei David di Donatello, condotta sempre da Carlo Conti e Drusilla Foer. La showgirl è stata anche concorrente di Tale e Quale Show, proprio lo stesso anno, in cui ha potuto dare sfoggio delle sue abilità sceniche, portando sul palco imitazioni gradevoli e ben commentate dal pubblico.

Samira Lui ai David di Donatello 2022

Si tratterebbe, quindi, di un ritorno a casa per la 27enne che, poi, è passata a Mediaset con la partecipazione al Grande Fratello del 2023. Dopo la sua esperienza nel reality show di Canale 5, dove ha dimostrato di avere una forte personalità, Samira è stata scelta per affiancare Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna, format che sta riscontrando un incredibile successo di pubblico e che, di fatto, l'ha resa in poco tempo uno dei volti più noti del piccolo schermo, nonché amatissimo dagli italiani.