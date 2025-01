video suggerito

Gerry Scotti co-conduttore a Sanremo: "Partecipo senza cachet. Pier Silvio Berlusconi mi ha detto subito di sì" Gerry Scotti, dopo l'annuncio di Carlo Conti su Sanremo 2025, ha rivelato all'ANSA che parteciperà alla kermesse come co-conduttore senza cachet. Il presentatore Mediaset ha aggiunto che Pier Silvio Berlusconi "ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì".

A cura di Gaia Martino

Gerry Scotti è stato scelto da Carlo Conti come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2025. Intervenuto in diretta a È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, anche lei scelta come co-conduttrice della serata di apertura, ha commentato positivamente il suo debutto sul palco dell'Ariston. All'ANSA, dopo l'annuncio, ha rivelato che parteciperà senza alcun cachet in cambio. Poi sulla risposta di Pier Silvio Berlusconi ha aggiunto: "Ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì".

Le parole di Gerry Scotti dopo l'annuncio di Carlo Conti

"Al festival vado in amicizia, senza cachet: è bello poterselo permettere. È l'unica "conditio sine qua non" che ho posto a Carlo quando mi ha chiamato": così Gerry Scotti ha commentato all'ANSA la decisione di Carlo Conti di farsi affiancare nella prima serata del Festival di Sanremo. Il celebre conduttore Mediaset ha spiegato di non aver avuto alcun problema con l'azienda di Pier Silvio Berlusconi. "Il mio editore ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì quando gli ho riferito della telefonata di Conti. La domanda è stata: ti fa piacere? Ci tieni? Io ho risposto di sì. E allora vai, siamo felici anche noi, è stata la risposta di Pier Silvio", le parole. Poi ha aggiunto: "Forse perché era un via libera solo per una serata. Qualcuno ha tirato in ballo la pax televisiva: ma io ho un tale rapporto con la mia azienda che non c'è bisogno di ricorrere a formule di questo tipo. E poi Sanremo viene visto dalla comunità dei media come un evento quasi a canale unificato, il programma nazional popolare per eccellenza che mette al centro la musica".

"Ho voluto togliermi lo sfizio, sono legato a Carlo Conti"

Gerry Scotti sarà il co-conduttore della prima serata della kermesse insieme ad Antonella Clerici: "Stavolta ho pensato: togliamoci questo sfizio, vediamo com'è, poi con quelle due persone lì. Con Carlo siamo stati spesso l'uno contro l'altro nei palinsesti, ma ci legano tante similitudini, tante passioni: la famiglia, il mare, la pesca, la barca, la musica, cose che contano più di tutto il resto" ha dichiarato. Poi sulla scelta dei Big in gara con i brani proposti a Carlo Conti, ha aggiunto: "Li sto ascoltando, ma nessuno potrà chiedermi qual è la mia canzone preferita. Posso dire soltanto che i beniamini sono dentro, del resto, con trenta canzoni".