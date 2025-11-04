Claudia Gerini contro Samira Lui e Ruota della Fortuna: “Ancora oggi vedo in tv una ragazza tutta nuda che gira la letterina”

Claudia Gerini, ospite del popolare podcast condotto da Daniele Tinti e da Stefano Rapone, ha attaccato Gerry Scotti e Samira Lui: “Ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza nuda che gira la lettera”.

Claudia Gerini serve una nuova polemica per i prossimi giorni su un piatto d'argento. Ospite a Tintoria, l'attrice non ha usato mezzi termini per definire la presenza di Samira Lui nell'ormai vincente game show dell'access prime time, La ruota della fortuna. L'attrice ha fatto a pezzi la lezione "berlusconiana" della tv commerciale e, in un parallelo con i suoi tempi e con Non è la Rai, fa una sottolineatura che sicuramente non passerà inosservata.

Che cosa ha detto Claudia Gerini su Samira Lui

Claudia Gerini, ospite del popolare podcast condotto da Daniele Tinti e da Stefano Rapone, ha detto: "Io accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda". E poi: "Noi non eravamo nude", dice in riferimento a Non è la Rai. E poi l'attacco al sistema Mediaset e a Gerry Scotti: "Ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza che gira la lettera. È una cosa anacronistica, che non posso più vedere". Qual è la soluzione? Secondo Claudia Gerini cambiare la ragazza con un ragazzo, anche se poi ammette: "Questa è una polemica che ci annoia mortalmente". Che, però, la Gerini ha innescato.

La polemica che annoia (ma che si fa lo stesso)

Dietro l'attacco di Claudia Gerini si nasconde, se proprio vogliamo dirla tutta, il paradosso perfetto del dibattito pubblico italiano: lamentarsi di qualcosa dichiarando al tempo stesso che la polemica "è noiosa e anacronistica". La questione vera non è se Samira Lui sia troppo svestita o troppo ornamentale – argomento tra l'altro che a parere di chi scrive non sta molto in piedi perché Samira Lui è probabilmente una delle più attive nel "catalogo vallette". Parla, interagisce praticamente sempre, è parte attiva, non passiva, e quindi non gira "solo" le letterine.

Il punto è che Claudia Gerini sembra voler tracciare un confine netto tra il suo passato televisivo e il presente. Un po' come se Non è la Rai fosse stato un seminario di filosofia piuttosto che il format che ha sdoganato le teenager degli anni '90 alla massa. Sarà curioso vedere la risposta del programma, o della stessa Samira Lui, perché – possiamo starne certi – qualcosa si muoverà dalle parti del Biscione dopo questo attacco.