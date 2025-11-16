Gerry Scotti chiude la polemica con Claudia Gerini: “La valletta non esiste più, Samira Lui è una mia socia”

Il conduttore de La Ruota della Fortuna spegne le polemiche e risponde a Claudia Gerini: “Sei milioni e mezzo di italiani vedono tutte le sere che Samira è alla mia altezza, anzi è anche più alta di venti centimetri”. E sul ruolo della valletta: “È finito negli anni Novanta”.

Gerry Scotti chiude la polemica a distanza con Claudia Gerini. Raggiunto da SuperGuida Tv a Montecarlo, il conduttore ha spiegato che con l'attrice non c'è alcun problema e che "la polemica si è auto-estinta" dopo il chiarimento della stessa Gerini. Come è noto, a Tintoria l'attrice di Viaggi di Nozze aveva detto "ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza nuda che gira la lettera”. Successivamente, in una storia su Instagram, si è spiegata: "Non volevo offendere Samira Lui".

Le parole di Gerry Scotti su Claudia Gerini

"Claudia Gerini? È una polemica che si è auto-estinta", ha esordito Gerry Scotti ricordando il chiarimento di Claudia Gerini. Al tempo stesso, però, il conduttore de La Ruota della Fortuna ha ammesso che i termini utilizzati erano stati forti:

C'era un'affermazione un po' forte, però è una provocazione che si accetta che però nel nostro caso si è auto-stemperata perché sei milioni e mezzo di italiani vedono tutte le sere che Samira è alla mia altezza, anzi è anche più alta di venti centimetri.

"Non credo più al ruolo della valletta"

Il ruolo di Samira Lui va ben oltre quello di semplice valletta. Un ruolo, peraltro, che proprio Gerry Scotti considera "superato negli anni Novanta" e che "io stesso non le ho più volute". Poi ha spiegato che stava da tempo cercando un profilo come quello di Samira Lui e che si ritiene fortunato: "Finché ci divertiamo noi, vi divertite voi".