Gerry Scotti non parla del matrimonio segreto con Gabriella Perino: “Non c’è mai stato”

Il conduttore de La ruota della fortuna non conferma le nozze segrete con la compagna Gabriella Perino, a cui è sentimentalmente legato dal 2011. Si sarebbe rifiutato di parlarne perché la cerimonia non sarebbe mai avvenuta.

Gabriella Perino e Gerry Scotti

Mistero sulle presunte nozze segrete di Gerry Scotti e Gabriella Perino. L'indiscrezione è circolata nei giorni scorsi e secondo il settimanale Gente sarebbe stata confermata da alcuni amici della coppia. Ma in queste ore è arrivato il colpo di scena. Secondo quanto sostiene il Corriere della Sera, il conduttore de La ruota della fortuna si sarebbe rifiutato di parlare delle presunte nozze perché, in realtà, non sarebbero mai avvenute. Vediamo cosa è emerso.

Gerry Scotti ha inaugurato il Festival della TV di Dogliani. In quell'occasione ha incontrato i giornalisti e ha parlato della sua carriera. Tra le altre cose, ha svelato che sia lui che Stefano De Martino sarebbero d'accordo nel concludere i loro programmi alle ore 21:30 per ridare dignità alla prima serata. C'è un argomento che, al contrario, avrebbe preferito non toccare. Il Corriere della Sera scrive: "(Scotti) non parla del suo matrimonio avvenuto — dicevano — un anno fa in totale segretezza, anche perché era talmente segreto che non c’è mai stato". L'indiscrezione trapelata sul conto del conduttore era solo una fake news?

Gabriella Perino e Gerry Scotti stanno insieme dal 2011

In questi giorni, il settimanale Gente ha annunciato le presunte nozze segrete tra Gerry Scotti e Gabriella Perino. Secondo quanto riportato dal settimanale, i due sarebbero diventati marito e moglie un anno e mezzo fa, senza clamori e a riflettori spenti. Alla cerimonia, che si sarebbe tenuta in Comune a Milano, avrebbe presenziato solo la coppia. I testimoni sarebbero stati scelti a caso: "Senza figli, parenti, amici". Non ci sarebbe stato alcun ricevimento, neanche l'ombra di un brindisi e, ovviamente, neanche le partecipazioni di nozze. La rivista si dilungava anche sull'appoggio che il figlio di Scotti, Edoardo, e le due figlie di Perino avrebbero dato alla coppia, condividendo con entusiasmo la loro decisione di convolare a nozze. Secondo il Corriere, tuttavia, tutto questo non sarebbe mai successo.