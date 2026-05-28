Matrimonio segreto per Gerry Scotti e Gabriella Perino: “Alle nozze c’erano solo loro, senza figli, parenti, amici”

Gerry Scotti avrebbe sposato in gran segreto la compagna Gabriella Perino a cui è legato dal 2011. Secondo le indiscrezioni trapelate, la cerimonia sarebbe avvenuta un anno e mezzo fa nella più assoluta riservatezza.

Gabriella Perino e Gerry Scotti, l’indiscrezione sulle nozze segrete

"Gerry Scotti ha sposato la compagna Gabriella Perino": l'indiscrezione è stata diffusa in queste ore. Le nozze sarebbero avvenute in gran segreto un anno e mezzo fa. Il conduttore e l'architetta stanno insieme dal 2011 e avrebbero deciso di diventare marito e moglie con una cerimonia tenutasi nella più assoluta riservatezza. Alle nozze non sarebbero stati presenti neanche i figli.

A diffondere l'indiscrezione sulle nozze segrete di Gerry Scotti e Gabriella Perino è stato il settimanale Gente, citando come fonti alcuni amici della coppia. Secondo quanto riporta la rivista, i due si sarebbero giurati amore eterno in Comune a Milano. Avrebbero scelto a caso i testimoni e, per il resto, avrebbero assistito alla cerimonia che li proclamava marito e moglie da soli, "senza figli, parenti o amici". Un matrimonio decisamente intimo, che non avrebbe previsto neanche candide partecipazioni per annunciare il lieto evento né un ricevimento con il brindisi di rito e il taglio della torta.

Gerry Scotti con la compagna Gabriella Perino

Dunque, sempre secondo i dettagli trapelati, neanche i figli sarebbero stati presenti al matrimonio di Gerry Scotti e Gabriella Perino, tuttavia, sarebbero stati a conoscenza dell'evento e avrebbero appoggiato la scelta della coppia. Il matrimonio sarebbe stato fortemente voluto da Edoardo, il figlio che il conduttore ha avuto dall'ex moglie Patrizia Grosso. Ma anche le figlie dell'architetta sarebbero state entusiaste della decisione della coppia.

L'amore tra Gerry Scotti e Gabriella Perino. I due si conoscono da quando erano ragazzini, ma nel corso degli anni avevano preso strade diverse. A farli riavvicinare, l'amicizia che nel frattempo è nata anche tra i loro figli. Quando hanno ricominciato a frequentarsi più assiduamente, il conduttore e l'architetta avevano entrambi un matrimonio finito alle spalle. Nel 2011 è iniziata la loro relazione e da allora non si sono più lasciati. In queste ore, l'indiscrezione sulle nozze segrete.