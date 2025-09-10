Chi è Edoardo Scotti, unico figlio di Gerry Scotti e dell’ex moglie Patrizia Grosso

Edoardo Scotti è l’unico figlio di Gery Scotti. Ha 33 anni e lavora in televisione, ma dietro la macchina da presa, e nel 2023 ha ricoperto il ruolo di inviato ne Lo Show dei Record. È sposato con Ginevra Piola dal 2019 e ha tre figli, uno dei quali non ancora nato, visto che la moglie è in dolce attesa.

Edoardo Scotti è l’unico figlio di Gerry Scotti, nato dal matrimonio tra il conduttore e la sua ex moglie, Patrizia Grosso. Ha 33 anni e lavora in televisione, ma dietro la macchina da presa. Nel 2023 ha ricoperto il ruolo di inviato ne Lo Show dei Record. È sposato con Ginevra Piola dal 2019 e ha tre figli, uno dei quali non ancora nato, visto che la moglie è in dolce attesa.

Chi è Edoardo Scotti e che lavoro fa il figlio di Gerry Scotti

Edoardo Scotti è l'unico figlio di Gerry Scotti, nato dal matrimonio con l'ex moglie Patrizio Grosso, da cui il conduttore si è separato nel 2009. Il suo sogno è sempre stato quello di lavorare come regista a Hollywood, ma attualmente lavora dietro la macchina da presa in televisione, e non ha mai avuto l'aspirazione di arrivare alla conduzione. Ha ricoperto anche il ruolo di inviato a Lo Show dei Record nel 2023. Insieme a suo padre, inoltre, si occupa anche dell’azienda vinicola di famiglia, situata nell’Oltrepò pavese. Su Instagram è presente con il nome "edoscotti" e sul suo profilo conta attualmente poco più di 12mila followers.

Edoardo Scotti insieme a suo padre Gerry nel 2011

Edoardo Scotti è sposato con Ginevra Piola, i due hanno 3 figli

Edoardo Scotti e Ginevra Piola, entrambi di 33 anni e nati nel 1992, sono sposati dal 2019. Lei lavora come giornalista ed è la madre dei suoi due figli. Dopo la nascita di Virginia ed Edoardo, rispettivamente nel 2020 e nel 2023, è attualmente in dolce attesa del terzo bambino. Ad annunciarlo era stata la stessa Piola attraverso un post pubblicato su Instagram.

Edoardo Scotti e Ginevra Piola

Il legame tra Edoardo Scotti e suo padre Gerry

Gerry Scotti e suo figlio Edoardo sono molto legati. In passato, il conduttore ha raccontato di quanto apprezzi la maturità di suo figlio, che è stato capace negli anni di stargli vicino anche nei suoi momenti più difficili. I due si frequentano assiduamente, visto che il conduttore ama trascorrere del tempo con i suoi nipotini Virginia e Pietro. La prima è nata nel dicembre 2020 e il suo nome è proprio un omaggio al nonno, che all'anagrafe si chiama Virginio Scotti. "Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuora. Mi hanno fatto davvero un grosso regalo", spiegò in un'intervista al Corriere. Poco dopo, nonno Gerry aveva anche documentato sui social i primi passi della piccola, scrivendo: "Queste sono le gioie della vita".