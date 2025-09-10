spettacolo
video suggerito
video suggerito

Chi è Edoardo Scotti, unico figlio di Gerry Scotti e dell’ex moglie Patrizia Grosso

Edoardo Scotti è l’unico figlio di Gery Scotti. Ha 33 anni e lavora in televisione, ma dietro la macchina da presa, e nel 2023 ha ricoperto il ruolo di inviato ne Lo Show dei Record. È sposato con Ginevra Piola dal 2019 e ha tre figli, uno dei quali non ancora nato, visto che la moglie è in dolce attesa.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Edoardo Scotti è l’unico figlio di Gerry Scotti, nato dal matrimonio tra il conduttore e la sua ex moglie, Patrizia Grosso. Ha 33 anni e lavora in televisione, ma dietro la macchina da presa. Nel 2023 ha ricoperto il ruolo di inviato ne Lo Show dei Record. È sposato con Ginevra Piola dal 2019 e ha tre figli, uno dei quali non ancora nato, visto che la moglie è in dolce attesa.

Chi è Edoardo Scotti e che lavoro fa il figlio di Gerry Scotti

Edoardo Scotti è l'unico figlio di Gerry Scotti, nato dal matrimonio con l'ex moglie Patrizio Grosso, da cui il conduttore si è separato nel 2009. Il suo sogno è sempre stato quello di lavorare come regista a Hollywood, ma attualmente lavora dietro la macchina da presa in televisione, e non ha mai avuto l'aspirazione di arrivare alla conduzione. Ha ricoperto anche il ruolo di inviato a Lo Show dei Record nel 2023. Insieme a suo padre, inoltre, si occupa anche dell’azienda vinicola di famiglia, situata nell’Oltrepò pavese. Su Instagram è presente con il nome "edoscotti" e sul suo profilo conta attualmente poco più di 12mila followers.

Edoardo Scotti insieme a suo padre Gerry nel 2011
Edoardo Scotti insieme a suo padre Gerry nel 2011

Edoardo Scotti è sposato con Ginevra Piola, i due hanno 3 figli

Edoardo Scotti e Ginevra Piola, entrambi di 33 anni e nati nel 1992, sono sposati dal 2019. Lei lavora come giornalista ed è la madre dei suoi due figli. Dopo la nascita di Virginia ed Edoardo, rispettivamente nel 2020 e nel 2023, è attualmente in dolce attesa del terzo bambino. Ad annunciarlo era stata la stessa Piola attraverso un post pubblicato su Instagram.

Leggi anche
Chi è Gabriella Perino, compagna di Gerry Scotti dopo l’ex moglie Patrizia Grosso
Edoardo Scotti e Ginevra Piola
Edoardo Scotti e Ginevra Piola

Il legame tra Edoardo Scotti e suo padre Gerry

Gerry Scotti  e suo figlio Edoardo sono molto legati. In passato, il conduttore ha raccontato di quanto apprezzi la maturità di suo figlio, che è stato capace negli anni di stargli vicino anche nei suoi momenti più difficili. I due si frequentano assiduamente, visto che il conduttore ama trascorrere del tempo con i suoi nipotini Virginia e Pietro. La prima è nata nel dicembre 2020 e il suo nome è proprio un omaggio al nonno, che all'anagrafe si chiama Virginio Scotti. "Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuora. Mi hanno fatto davvero un grosso regalo", spiegò in un'intervista al Corriere. Poco dopo, nonno Gerry aveva anche documentato sui social i primi passi della piccola, scrivendo: "Queste sono le gioie della vita".

Gerry Scotti con il figlio Edoardo tra le braccia, nel 1992
Gerry Scotti con il figlio Edoardo tra le braccia, nel 1992
Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
È morto Paul Baccaglini, l'ex inviato de Le Iene aveva solo 41 anni: si sarebbe suicidato
Il corpo ritrovato nella casa a Milano
Thais Wiggers sulla morte dell'ex fidanzato: "Tra noi qualcosa di intenso ma la vita ci ha allontanato"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views