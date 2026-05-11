Rudy Zerbi ha sposato Grace Raccah: nozze con rito ebraico per il prof di Amici

Rody Zerbi ha sposato la compagna Grace Raccah, con la quale stava insieme da circa tre anni. Le nozze sono state celebrate con rito ebraico a Roma domenica 10 maggio: per il prof di Amici si tratta del secondo matrimonio dopo quello con la ex moglie Simona.

Rudy Zerbi ha pronunciato il fatidico "sì". Il professore di Amici si è sposato in gran segreto con la compagna Grace Raccah, alla quale è legato sentimentalmente da circa tre anni. La cerimonia, come riportato da Gabriele Parpiglia, si è tenuta domenica 10 maggio alle porte di Roma con rito ebraico, lontano dai riflettori che solitamente circondano il volto televisivo. Per Zerbi si tratta del secondo matrimonio, dopo la fine di quello con la sua prima moglie Simona, con la quale ha avuto due figli.

Il matrimonio di Rudy Zerbi e il rito ebraico

Le nozze sono state celebrate con rito ebraico, una scelta voluta per rispettare le origini della sposa. Zerbi, che indossava un elegante abito blu, ha suggellato così una storia d'amore che lo ha riportato a vivere, come da lui stesso dichiarato qualche tempo fa a Verissimo, "le farfalle nello stomaco". La notizia, corredata dalle prime immagini del matrimonio, arriva a pochi giorni di un importante evento professionale per il produttore: la finale di Amici 25, che si terrà domenica 17 maggio.

Rudy Zerbi e Grace Raccah

Chi è Grace Raccah, nuova moglie del prof di Amici

Grace Raccah è la figlia di Daniele Raccah, noto imprenditore e co-fondatore del marchio di abbigliamento maschile Dan John. Nonostante la differenza d'età di 22 anni, Zerbi ha sempre descritto la compagna come una donna di grande maturità: "Nei momenti difficili, dove bisogna essere grandi, la grande è lei". La donna è già madre di una bambina nata da una precedente relazione, che si è unita alla numerosa famiglia allargata di Zerbi, già padre di quattro figli maschi (Tommaso, Luca, Edoardo e Leo) avuti da tre diverse compagne: la prima moglie Simona, l'attrice Carlotta Miti (nipote del cantante Gianni Morandi) e Maria Soledad Temporini, sua compagna fino al 2021.

La coppia ha sempre mantenuto un profilo basso. La prima apparizione pubblica risale all'autunno del 2023, in occasione del compleanno di Stefano Carriero, regista di Uomini e Donne. Da quel momento, pur convivendo e condividendo la quotidianità, i due hanno preferito vivere il loro amore al riparo dai social, fino alla sorpresa del matrimonio celebrato lo scorso weekend.