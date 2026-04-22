Mario Tozzi sposerà Silvia Ripà, seconde nozze per il geologo: la compagna è un’archeologa 30 anni più giovane

Mario Tozzi, geologo e conduttore del programma Sapiens, pronto a sposarsi per la seconda volta. Secondo l’indiscrezione, la futura sposa è Silvia Ripà, 30 anni più giovane, archeologa e docente. La loro storia d’amore non è mai stata resa pubblica.

Mario Tozzi si sposa per la seconda volta. Il noto geologo e divulgatore, conduttore del programma Sapiens, convolerà a nozze con la compagna Silvia Ripà. A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Chi. Una storia d'amore tenuta segreta e lontana dai riflettori fino a questo momento. Tra loro 30 anni di differenza.

Da alcuni anni Tozzi aveva scelto la privacy per quanto riguarda la sua vita sentimentale, preferendo non fornire pubblicamente alcun dettaglio. L'ultima volta che ne ha parlato risale al 2021, sempre al settimanale Chi, quando aveva raccontato: "La mia vita privata non è interessante, sono stato sposato, ho divorziato e ho un figlio di diciassette anni che vuole fare l’attore comico”. Da allora, fino ad oggi, il massimo riserbo. A riaccendere l'attenzione le ultime indiscrezioni, secondo le quali il geologo avrebbe "un nuovo amore", una "storia mai comunicata in pubblico" con Silvia Ripà.

Archeologa di formazione e docente universitaria, Ripà ha 38 anni, 30 in meno del futuro compagno. I due sarebbero pronti a convolare a nozze, le seconde per Tozzi a 66 anni. Per il resto, almeno per il momento, non si hanno altre informazioni sul loro legame e su quanto potrebbero tenersi le nozze. La donna non ha profili social e, come il compagno, sembra preferire tenersi lontano dai gossip.