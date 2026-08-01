“Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni si sposano”: la foto dell’anello sull’anulare e la voglia di privacy

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sarebbero pronti al matrimonio: una foto in cui si vede uno scintillante anello sull’anulare sinistro della cantante alimenta i gossip, già insistenti negli scorsi mesi. La coppia intanto mantiene la linea della privacy e non commenta in alcun modo.

È un periodo di cambiamenti e novità per Anna Tatangelo. La cantante è da poco diventata mamma per la seconda volta della piccola Beatrice, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni e sta dedicando il suo tempo alla famiglia. Per questo motivo ha scelto di rimandare le date del tour e di mettere temporaneamente in pausa la carriera, almeno gli impegni che le avrebbero richiesto più tempo lontana da casa.

Se il lato professionale è passato per il momento in secondo piano, diverso è quanto sta accadendo nel privato. La cantante è fidanzata con Giacomo Buttaroni, ex calciatore e allenatore, padre della piccola Beatrice, che è arrivato nella sua vita sentimentale all'improvviso. La loro storia d'amore è stata tenuta segreta per tempo, tanto che quando Tatangelo ha annunciato la gravidanza (la seconda dopo il figlio avuto con Gigi D'Alessio) ha iniziato a rincorrersi il "toto padre" e la disperata ricerca dell'identità del padre. "Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato", aveva raccontato la cantante.

La voglia di privacy sembra continuare a essere un'esigenza della cantante, che sui social non ha condiviso per il momento alcuno scatto con il compagno, padre della bambina. Pochi sono i dettagli noti della loro storia d'amore, così come le dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati. Un amore quindi in tutto e per tutto lontano dai riflettori, a differenza del passato dell'artista, che è stata legata a Gigi D'Alessio, con il quale ha avuto il figlio Andrea.

Nonostante il desiderio di allontanarsi dall'attenzione mediatica, i gossip sembrano rincorrerla e riguardano ancora una volta la sfera sentimentale. Secondo un'indiscrezione diffusa da Deianira Marzano, Tatangelo sarebbe pronta a sposare Giacomo Buttaroni. E una foto delle loro mani intrecciate con un anello in vista sull'anulare sinistro sembra confermare questa ipotesi. Il matrimonio potrebbe svolgersi entro la fine del 2026, ma a Fanpage.it per il momento non risultano pubblicazioni di matrimonio.

Non è la prima volta che si parla di desiderio di nozze per Tatangelo e Buttaroni: già a marzo erano emersi alcuni indizi che avevano fatto pensare all'intenzione di diventare marito e moglie, ma presto tuto era rimasto in sospeso, senza ricevere una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati. La cantante, in passato, aveva però sottolineato quanto il matrimonio fosse importante per lei, ammettendo di sognarlo e di credere nel valore di questa unione. Indipendentemente da quale sarà la verità, Tatangelo sembra intenzionata a mantenere il più possibile la privacy e a tutelare un legame speciale e una famiglia che, in questo 2026 di cambiamenti, sta costruendo passo dopo passo.

L'ennesimo rumor sentimentale descrive in realtà un cambio di passo sostanziale nella comunicazione di Tatangelo: se in passato la sua vita amorosa ha vissuto sotto i riflettori dei media classici, oggi la cantante applica una strategia del "vedo non vedo" tipica dell'era social, dove una semplice foto d'anello basta a generare una narrazione.