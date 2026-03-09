“Anna Tatangelo pensa alle nozze con Giacomo Buttaroni entro l’anno”: gli indizi sul matrimonio

Anna Tatangelo starebbe pensando alle nozze con il compagno Giacomo Buttaroni. Da poco sono diventati genitori della piccola Beatrice. Secondo i gossip, la coppia potrebbe sposarsi entro la fine dell’anno. Ecco quali “indizi” lo farebbero pensare.

Anna Tatangelo è da poco diventata mamma della piccola Beatrice e starebbe pensando al matrimonio con Giacomo Buttaroni. Secondo i recneiti gossip, ci sarebbero alcuni indizi che fanno pensare alle nozze della coppia entro la fine dell'anno. Ecco cosa sappiamo.

A lanciare l'indiscrezione sulle possibili nozze di Tatangelo e Buttaroni è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv, in collegamento con La Volta Buona nella puntata del 9 marzo. Secondo le indiscrezioni, la cantante e il compagno avrebbero in programma di sposarsi entro la fine del 2026, chiudendo quindi l'anno con un'altra bella notizia oltre alla nascita della figlia Beatrice, la seconda per Tatangelo dopo l'arrivo di Andrea con l'ex Gigi D'Alessio.

Anna Tatangelo e la figlia Beatrice

A far pensare a questa direzione per la coppia, da sempre piuttosto riservata sulla relazione, ci sarebbero alcuni "indizi". Uno di questi sarebbe la scelta della cantante di rimandare le date del suo tour per stare accanto alla famiglia, in particolare alla figlia neonata ma anche al compagno. Tatangelo avrebbe dovuto iniziare la prima tappa ad aprile, ma di recente ha comunicato lo stop, motivandolo come una "decisione non facile". A questo si unisce l'anello mostrato più volte nelle foto, che sembrerebbe quello di una proposta di nozze, anche se per il momento non c'è alcuna certezza o annuncio pubblico.

Inoltre, più volte in passato la cantante aveva sottolineato quanto il matrimonio fosse importante per lei, ammettendo di sognarlo ancora e di credere nel valore di questa unione. Ci saranno davvero fiori d'arancio per lei entro l'anno? Al momento nessuna conferma o smentita e una relazione che procede lontano dai riflettori. Inizialmente Tatangelo aveva anche scelto di mantener una certa riservatezza sull'identità del padre e compagno, che non fa parte del mondo dello spettacolo e non avrebbe alcuna intenzione di entrarci.