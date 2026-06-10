Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis in cerca della chiesa per il matrimonio

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sono alla ricerca della chiesa per celebrare il loro matrimonio. I due, ormai è chiaro, fanno sul serio e sono stati beccati mentre si aggirano per Roma cercando il posto giusto per coronare il loro amore.

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis fanno sul serio. Dopo la notizia del matrimonio, i due giornalisti pare siano già in cerca della chiesa dove si svolgeranno le nozze, per consolidare un amore nato lo scorso anno e che è cresciuto in maniera graduale, fino ad arrivare alla scelta di passare il resto della vita insieme.

Cardinaletti e Bechis in cerca della chiesa per le nozze

Il settimanale Chi, che aveva anticipato la notizia delle nozze, facendo notare anche l'anello che la giornalista del Tg1 ha indossato durante le ultime edizioni del telegiornale, ha beccato adesso i futuri sposi in giro per Roma. I due sembra siano alla ricerca della chiesa in cui celebrare il matrimoni, come si evince dalle foto pubblicate sulla rivista, in cui i due visitano la Basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma. Negli scatti camminano tenendosi per mano lungo le navate della chiesa, escono chiacchierando, per poi scambiarsi un bacio una volta arrivati sul sagrato. Insomma, l'amore tra i due sembra ormai innegabile, insieme alla complicità e il desiderio di costruire qualcosa di duraturo, un progetto di vita che li vede camminare l'uno accanto all'altra.

Una storia d'amore nata in sordina

Cardinaletti, ormai volto di punta del Tg1, prestata anche ad altre realtà televisive come il Festival di Sanremo, dove è stata co-conduttrice nella scorsa edizione, ha mantenuto il riserbo su questa relazione per diversi mesi. La giornalista e Francesco Bechis, collega del Messaggero, nonché figlio di Franco Bechis, direttore di Open, sono poi pian piano venuti allo scoperto, mostrandosi ad alcuni eventi insieme, per poi essere paparazzati proprio dal settimanale Chi. Cardinaletti, classe 1987, era nota alle cronache rosa anche per la sua relazione con Cesare Cremonini, poi conclusasi e sulla quale lei stessa non si era mai sbilanciata più di tanto nel raccontare.