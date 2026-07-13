Temptation Island, è scontro tra Valentina Riccio incinta e Antonio Panico: “Ora voglio guardare avanti”

Dopo lo sfogo di Antonio Panico sul momento di crisi con Valentina Riccio, arriva la replica dell’ex di Temptation Island, che aspetta un figlio da lui: “Non l’ho buttato fuori di casa. La mia priorità ora è solo il bambino che porto in grembo”.

Non c’è pace per Valentina Riccio e Antonio Panico, ex volti tra i più discussi di Temptation Island. Quello che doveva essere il momento più felice della loro vita di coppia, visto il recente annuncio di una gravidanza, si è trasformato in poco tempo in uno scontro via social fatto di accuse reciproche, recriminazioni e retroscena privati. Ad accendere la miccia era stata Valentina qualche ora fa, che aveva lamentato di essere stata lasciata sola in ospedale durante un malore mentre Antonio si trovava con l’ex compagna e la figlia minorenne.

La replica di lui non si era fatta attendere: il napoletano infatti aveva fornito la sua versione dei fatti, rivelando di aver trascorso la notte precedente addormentato in auto, accusando la compagna di averlo cacciato di casa per l'ennesima volta. Nelle ultime ore, tuttavia, la donna ha deciso di fare una precisazione tramite le sue storie Instagram, smentendo parzialmente la versione del compagno.

La versione di Valentina Riccio: "Non ho mandato via nessuno"

Nel suo lungo post, Riccio ha smentito di aver costretto Antonio a dormire in macchina in questa specifica occasione: "Leggo che avrei buttato Antonio fuori di casa. Voglio precisare che questa volta non è successo. In passato è accaduto, e me ne sono sempre assunta la responsabilità perché avevo scoperto situazioni che per me rappresentavano una profonda mancanza di rispetto. Oggi, invece, non ho mandato via nessuno". Nessun passo indietro, invece, sui dubbi che l'hanno spinta a mostrare pubblicamente la crisi: "Se ho espresso perplessità è perché ci sono stati comportamenti che mi hanno fatto nascere domande a cui non ho mai trovato risposta".

Il rapporto con la figlia di Antonio e il futuro del bambino

Valentina ha poi risposto alle critiche di chi l'accusava di ostacolare il rapporto tra Antonio e la figlia avuta dalla precedente relazione, precisando la propria posizione: "Non mi sono mai intromessa tra un padre e sua figlia. I figli vengono prima di tutto e di tutti. I figli però", ha scritto per rimarcare come anche il nascituro meriti lo stesso identico trattamento e la stessa priorità. Nonostante il sentimento che l'ha legata al compagno, la decisione per il futuro sembra ormai presa e irrevocabile. Valentina ha infatti confermato la volontà di voler camminare da sola, concentrandosi esclusivamente sulla maternità: