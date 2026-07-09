Giada, tentatrice di Rosario a Temptation Island, nega il flirt con il fidanzato di Alessandra: “Solo un amico”

Giada Alessandrini, tentatrice di Rosario Monetti a Temptation Island, nega che ci sia mai stato qualcosa con il fidanzato di Alessandra Ciociola. La terza puntata del programma si è chiusa con i tre in procinto di affrontarsi davanti al falò.

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Non ci sarebbe stato nulla di romantico tra Giada Alessandrini e Rosario Monetti, entrambi protagonisti di Temptation Island. A dichiararlo è stata proprio la tentatrice che, ieri sera, ha deciso di seguire la terza puntata del programma da Exess, un locale di Bollate che aveva organizzato un evento dedicato proprio alla trasmissione.

Tra i presenti c'era anche Rosario Guglielmi, protagonista della scorsa edizione del docu-reality, che si è cimentato nel ruolo di intervistatore, ponendo a Giada la stessa domanda che Alessandra Ciociola preme di farle ormai da giorni: c'è stato davvero qualcosa con Monetti prima che entrambi partecipassero alla trasmissione estiva di Canale5?

La puntata andata in onda ieri si è conclusa con Rosario, Giada e Alessandra pronti a ritrovarsi faccia a faccia davanti al falò. Gli spettatori scopriranno solo nella puntata di lunedì prossimo cosa si sono detti i tre. A sorpresa, però, la single ha già risposto alla domanda che Alessandra aveva fatto sapere di volerle rivolgerle, sostenendo che con Rosario non ci sarebbe stato nulla di romantico."È solo un amico, ci siamo conosciuti in un locale", ha dichiarato poche ore fa la tentatrice mentre il pubblico rumoreggiava, lasciando intendere di non averle creduto.

È probabile, quindi, che quanto rivelato ieri sera da Giada rappresenti uno spoiler di ciò che andrà in onda lunedì prossimo, quando la tentatrice sarà chiamata a rispondere alle domande della sua ex amica. Ciò che è certo è che questo confronto, arrivato a metà edizione, ha già segnato l'uscita di scena di Rosario e Alessandra. I due, dopo aver deciso che cosa fare della loro storia d'amore davanti al falò e al conduttore Filippo Bisciglia, dovranno lasciare il programma. Saranno loro a decidere se farlo ancora da fidanzati oppure da ex, avendo ormai compreso che il legame che li aveva spinti a partecipare al programma potrebbe non avere più ragione di esistere. In quel caso, Rosario sarà libero di frequentare la single con la quale sembra essere nata una particolare sintonia.