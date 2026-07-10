Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili: “Adottiamo due bambine, ci stacchiamo dai social per un po’”

Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili annunciano l’allargamento della famiglia alla fine di “un percorso durato anni”. Per questa ragione spiegano che per un po’ non daranno notizie: “Abbiamo bisogno di silenzio intorno a noi”.

Una svolta di vita annunciata da Benedetta Rossi, un annuncio pubblico molto intimo che la nota food influencer e conduttrice con il marito Marco Gentili: i due adotteranno presto due bambine. Benedetta Rossi ha condiviso sui social un messaggio intenso, in cui svela che la coppia è in partenza per accogliere in famiglia due bambine, coronando un percorso di adozione molto lungo, durato anni. Contestualmente alla notizia dell'allargamento della famiglia, Rossi e suo marito spiegano che per dedicarsi interamente a questo momento, i due hanno annunciato una temporanea pausa dai social e dalla vita pubblica.

La coppia ha voluto introdurre la notizia legandola a una delle loro più grandi passioni comuni, quella del viaggio, come i tanti che hanno raccontato di avere condiviso nel corso degli anni.. Ma questa volta la meta non si trova su una mappa geografica. Si legge nel post: "Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille. Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, in viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci e ci siamo addirittura sposati. Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre. Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico ma è la speranza di un nuovo inizio."

L'adozione di due sorelline

Il cuore dell'annuncio di Benedetta Rossi e il marito Marco svela il motivo di tanta emozione: l'arrivo di due bambine che cambieranno per sempre le loro vite, allargando la loro famiglia: "Partiamo per completare il puzzle della nostra vita con due anime, due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi."

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Un percorso per niente semplice, come tutte le coppie di genitori che si approcciano all'adozione sanno. Benedetta e Marco infatti non nascondono le difficoltà di un iter lungo e complesso, fatto di tappe burocratiche e forti risvolti emotivi, che li ha portati a vivere momenti complessi ma anche a capire qualcosa in più di loro stessi, come persone e come coppia: "È stato un percorso durato anni, anni di attesa, silenzi e speranze. Abbiamo compilato carte, superato esami e affrontato le montagne russe del cuore. Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere e siamo riusciti a proteggere un sogno che oggi è a un passo dal diventare realtà. Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà."

La tutela della privacy e il distacco dai social

Quindi la decisione di prendersi una pausa. I prossimi mesi saranno infatti cruciali per la conoscenza e l'assestamento del nuovo nucleo familiare. Per questo motivo, la coppia ha scelto di spegnere i riflettori e i telefoni, chiedendo anche alla larghissima fanbase il rispetto e il silenzio: "Ora dovremo affrontare ancora dei passaggi formali ma delicati e poi mancheranno solo gli ultimi passi, quelli più importanti, che richiederanno ogni grammo della nostra presenza, del nostro amore e della nostra attenzione. Durante questo periodo spegneremo gli schermi e terremo i telefoni in tasca, saremo lontani da qui e dalla dimensione pubblica. Abbiamo bisogno di silenzio intorno a noi per ascoltare e accogliere tutte le emozioni che vivremo mentre nasce la nostra nuova famiglia".

Benedetta Rossi e suo marito annunciano quindi che saranno loro a dare notizie alla community, quando il tempo lo consentirà: "Sappiamo quanto ci volete bene ed è per questo che vi facciamo una promessa: saremo noi, a tempo debito e quando saremo pronti, a condividere con voi il racconto di questa meravigliosa avventura".