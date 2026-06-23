Mary Segneri si è sposata e spera di diventare madre di un’adolescente: “L’incontro in casa famiglia, mi chiama mamma”

Mary Segneri, ex concorrente del Grande Fratello e oggi volto de I Fatti Vostri, ha sposato a Roma il compagno Salvatore Lala, che le aveva chiesto la mano circa un anno fa. E le nozze non sono l’unica novità: i due si stanno preparando a diventare genitori grazie all’incontro con un’adolescente della quale sperano di poter diventare i punti di riferimento.

Mary Segneri e Salvatore Lala si sono sposati. L'ex concorrente del Grande Fratello e oggi volto de I Fatti Vostri ha detto sì al compagno che, lo scorso anno, con una romantica proposta di matrimonio organizzata in spiaggia, le aveva chiesto la mano.

Mary ha condiviso con Fanpage.it alcuni dei momenti più significativi della cerimonia, organizzata all'interno di una splendida location romana che ha fatto da sfondo al loro sì. Accompagnata dai genitori, Segneri è apparsa radiosa nel suo abito da sposa ed emozionata all'idea di raggiungere, per la prima volta da moglie, l'uomo che da tempo è il suo compagno di vita.

Il matrimonio di Mary Segneri e Savatore Lala

Ma la novità che maggiormente emoziona la coppia è un'altra: la possibilità di diventare, nel più breve tempo possibile, genitori di un'adolescente il cui incontro ha cambiato le loro vite. "Abbiamo conosciuto casualmente questa ragazza durante una giornata di volontariato in una casa famiglia", ha spiegato Mary a Fanpage.it, "Ce ne siamo innamorati e abbiamo cominciato a informarci per capire come potessimo fare per darle una casa e una famiglia. Adesso, insieme a Salvatore, abbiamo iniziato con lei un percorso di frequentazione con il sogno di poterla avere con noi per sempre. Non parlo ancora di affidamento o adozione perché, trattandosi di una ragazza adolescente, esiste la possibilità di accedere a diverse forme che prevedano una vicinanza a lungo termine. A breve ci saranno delle udienze e c'è bisogno di rispettare una certa riservatezza. Quello che posso dire è che si tratta di una frequentazione che ha l'obiettivo di sfociare in qualcosa che sia per sempre e che lei già ci chiama mamma e papà".

È un gesto di profonda umanità quello che Mary e Salvatore si stanno preparando a compiere, ma soprattutto un gesto d'amore perché, come lei stessa sottolinea, l'incontro con questa ragazza ha profondamente cambiato la vita di entrambi, spingendoli a desiderare di prendersene cura per sempre.