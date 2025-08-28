spettacolo
Proposta di matrimonio all’ex GF Mary Segneri: “Salvatore ha 21 anni più di me, pensavo non mi sarei mai sposata”

L’ex concorrente del Grande Fratello Mary Segneri ha ricevuto dal compagno Salvatore Lala una romantica proposta di matrimonio in spiaggia a Sabaudia, davanti ad amici e familiari. “Sono impazzita di gioia, non sapevo se mi sarei mai sposata”, ha raccontato emozionata a Fanpage.it.
A cura di Stefania Rocco
Immagine

È stata una proposta di matrimonio da sogno quella che Mary Segneri, ex concorrente del Grande Fratello e oggi autrice e inviata del programma Rai I Fatti Vostri, ha ricevuto in spiaggia a Sabaudia. “Ho ricevuto una proposta di matrimonio da sogno, qualcosa che non avrei mai immaginato nella vita”, ha confidato Mary, ancora incredula, a Fanpage.it. “È stata assolutamente inaspettata perché io e Salvatore stiamo insieme da 13 anni e mezzo e non avevamo mai parlato di matrimonio”.

La sorpresa di Salvatore Lala: il video della proposta

Il video che documenta la sorpresa è romanticissimo. L’art director Salvatore Lala, suo compagno e futuro marito, ha curato ogni dettaglio, scandendo l’organizzazione al secondo.

Mary Segneri durante la proposta di matrimonio
Mary Segneri durante la proposta di matrimonio

Il nostro numero è il 22 perché ci siamo fidanzati il 22 maggio, così ogni mese, in occasione del 22, facciamo sempre qualcosa di carino e speciale”, ha raccontato Segneri. Anche questa volta, Lala ha rispettato la tradizione scegliendo il 22 agosto, giorno che è il simbolo della loro storia. Perfino l’orario non è stato lasciato al caso.

Il 22 agosto Salvatore mi ha invitata a cena in un posto a me caro, in spiaggia a Sabaudia. Mentre stavamo cenando, alle 22.22, alcune ragazze che erano ai tavoli accanto al nostro si sono alzate e mi si sono avvicinate cominciando a cantare I say a little prayer for you. In quel momento mi sono ritrovata circondata e Salvatore mi ha detto: Credo sia arrivato il momento. Gli ho sorriso, capendo subito cosa stava accadendo. Quando mi sono voltata, ho visto i miei genitori – che hanno 80 anni – lì, in spiaggia, davanti a me. Poco più in là c’erano persone vestite di bianco che agitavano delle luci: erano i nostri amici più cari e lì sono impazzita di gioia. Poi, a riva, ho trovato un cuore fatto con i sassi, di fronte al quale Salvatore mi ha fatto la sua proposta di matrimonio. Non riuscivo nemmeno a parlare, ma il mio sì gliel’ho urlato perché è stato l’unico della mia vita. Pensavo: chissà se mai mi sposerò… e oggi so che lo farò. È stato pazzesco.

La data delle nozze di Mary Segneri e Salvatore Lala

L'anello di fidanzamento di Mary Segneri
L'anello di fidanzamento di Mary Segneri

L’amore è la cosa più bella del mondo”, ha dichiarato Mary ripensando con emozione ai primi tempi della sua storia con Salvatore, “Salvatore ha 21 anni più di me: io ne ho 43, lui 64. All’inizio nessuno ha creduto in noi proprio a causa della differenza d’età ma l’amore è qualcosa che si vive. È qui e ora. E oggi, che siamo ancora qui come due ragazzini come 13 anni fa, siamo pronti a dirci sì”.

La coppia ha già fissato la data delle nozze, che si terranno nel 2026: “Pensiamo di sposarci tra maggio e giugno del 2026”.

Immagine
