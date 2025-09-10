Antonella Elia rinvia le nozze e si commuove: “È patetico”, Caterina Balivo: “Non c’è nulla di male”

Antonella Elia confessa a La Volta Buona che il matrimonio con Pietro Delle Piane è rimandato per l’ennesima volta e si commuove: “L’amore è patetico”. Caterina Balivo: “Non c’è nulla di male nell’amore”.

Ci risiamo: il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è rinviato per l'ennesima volta. Il motivo? Questa volta sono i lavori a casa. La confessione arriva direttamente in tv, nella nuova edizione de La Volta Buona. "Sarà la volta buona che sarai sposa?", domanda Caterina Balivo, "o resti eterna fidanzata?". La replica: "Hanno fatto dei lavori schifosi. Devo rifare tutto. Manca il tavolo con le sedie, come faccio un matrimonio in questo modo?".

La situazione assurda

"Ci sposiamo a San Silvestro", ha annunciato Antonella Elia. Ma quando la conduttrice chiede di quale anno stia parlando, la verità viene a galla. Non esiste ancora una data precisa per le nozze. Una situazione che ha dell'assurdo e che Antonella Elia ha raccontato con un'apparente leggerezza, prima di sciogliersi quando ha ascoltato la canzone del loro amore, Sei nell'anima di Gianna Nannini.

Le lacrime per "la loro canzone"

Il momento più toccante dell'intervista arriva quando in studio viene fatta ascoltare la canzone di Gianna Nannini: "Mi fa commuovere il fatto che Pietro è davvero dentro la mia anima, sono patetica lo so. Che vuol dire? Che questa canzone rappresenta quello che siamo l'uno per l'altro, al di là delle difficoltà della vita, di sposarsi, tutta questa marea di caos che c'è". Caterina Balivo allora la rincuora: "L'amore non è mai patetico. Hai detto una cosa bellissima e favolosa. Matrimonio o non, sarà sempre così".

"Questa canzone rappresenta quello che siamo l'uno per l'altra", prosegue Antonella. "Al di là delle difficoltà quotidiane e di tutto questo caos che attraversa la vita di ognuno, che magari poi ti distoglie da quello che sarebbe un sogno bellissimo". Resta da vedere se riusciranno a coronare il loro sogno d'amore prima della fine dell'anno, o se dovranno aspettare ancora. Una cosa è certa: quando arriverà il momento, sarà stato valsa la pena aspettare.