Saltano le nozze dei Me contro Te, Sofì sul matrimonio rimandato: “Ora diranno che Luì è gay”

I Me contro Te non si sposeranno a settembre come inizialmente previsto. Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno spiegato perché hanno deciso di rimandare le nozze.

Salta il matrimonio di Luì e Sofì. I Me contro Te, con un video, hanno annunciato che non si sposeranno a settembre 2025 come inizialmente previsto. Lo scorso febbraio, Luigi Calagna e Sofia Scalia avevano ufficializzato la data delle nozze, ma i piani sono cambiati. Il matrimonio non è stato annullato, ma solo rimandato. Secondo quanto sostengono, diventeranno marito e moglie il prossimo anno.

Perché il matrimonio di Luì e Sofì è stato rimandato

In un video pubblicato su YouTube, i Me contro Te hanno spiegato che non si sposeranno a settembre 2025 come avevano annunciato. Comprendono che molti penseranno che tra loro non ci sia "vero amore" ma che "tutto sia stato fatto per hype", tuttavia ci tengono a sottolineare che non è così. Le nozze sono saltate per motivi ben precisi. Secondo quanto raccontano i due creator, sono stati travolti dagli impegni lavorativi "tra tour nei palazzetti, film e serie tv" e non hanno avuto modo di pianificare le nozze. Inoltre, hanno in mente una cerimonia pubblica a cui fare partecipare anche i fan, ma per organizzare un evento simile è necessario avere tutte le autorizzazioni. Ciò ha portato i tempi a dilatarsi.

I Me contro Te si sposeranno nella primavera del 2026

"Rimanderemo tutto alla primavera 2026": hanno fatto sapere i Me contro Te, assicurando che sveleranno la data ufficiale non appena sarà possibile. Sofì ha commentato: "Il matrimonio è uno solo e allora fatemelo fare come lo sogno da tutta la vita". E ha anticipato le polemiche che potrebbero arrivare:

Il matrimonio è una cosa personale. Se mi criticano stavolta, non ne lascio passare una. Non solo avranno da ridire ma tornerà anche la storia che Luì è gay. Ne sono certa. Ricordiamolo che non è gay.

Insomma, per i fan della coppia non resta che attendere il prossimo anno.