video suggerito

I Me contro te si sposano: Luì e Sofì hanno annunciato la data delle nozze Luì e Spofì, ovvero i Me contro te hanno rivelato la data del loro matrimonio: Luigi Calagna e Sofia Scalia si sposano a quattro anni dall’annuncio. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Redazione Spettacolo

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luì e Sofì, ovvero i Me contro te

Luì e Sofì, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia, i due fondatori dei Me contro te – personaggi youtuber che hanno conquistato la fascia di pubblico dei più piccoli – hanno annunciato che si sposeranno a settembre 2025, e lo hanno fatto con un video pubblicato sui propri social. Quella del matrimonio tra i due stava diventando una saga, ormai, visto che l'annuncio, il primo, delle nozze era stato dato poco più di tre anni fa, con un video su Toutube da quasi otto milioni di visualizzazioni. Solo che da quel momento sono passati tanti anni, tanti video, tanti film, tante canzoni e tanti tour nei teatri, portando la coppia a posticipare sempre di più l'appuntamento.

E questo continuo rimando stava diventando un caso tra i fan della coppia, con speculazioni sulla loro relazione. Oggi, i due, fugano qualsiasi dubbio e con questo video postato sui social in cui appaiono vestiti a festa, con Calagna in abito ma coi pantaloni corti e occhiali da sole e Scalia con un abito da sposa molto rock, anche lei con gli occhiali da sole. I due appaiono occhi negli occhi con un cartellone piegato, poi si rivolgono alla videocamera e si legge la scritta: "Ci sposiamo, Luì (cuore) Sofì. Settembre 2025" mentre dietro di loro si vedono palloncini dorati e strass dorati dal cielo.

Qualche mese fa i due youtuber imprenditori avevano sentito il bisogno di tornare in video a spiegare il perché di questo ritardo e mettere un po' il silenziatore alle voci di chi li accusava di aver preso in giro i fan. Il motivo era principalmente lavorativo: "La nostra vita è molto incasinata, siamo sempre in viaggio, sempre a registrare robe, a fare film, eventi, canzoni. Incastrare un matrimonio non è semplice. Il nostro matrimonio vogliamo che sia molto bello, deve essere uno show, uno spettacolo (…). Il matrimonio necessita organizzazione. Siccome è una cosa che si può fare anche in altri momenti, oggi stiamo dando la priorità a cose che non possiamo rimandare".

Partiti come fenomeno su Youtube, i Me contro te sono diventati un brand milionario, sia a livello economico che di visualizzazioni. Oltre al lavoro enorme fatto su Youtube e sui social, infatti, i due hanno anche realizzato sei film che hanno sbancato al botteghino, tra cui "Me contro te – Persi nel tempo", "Me contro te – Missione giungla", "Me contro te – Operazione Spie", vari spettacoli a teatro e anche album musicali. "Se noi non volessimo stare insieme, non staremmo insieme, non siamo obbligati – avevano detto -. Ci amiamo, un giorno ci sposeremo. Anche noi non vediamo l'ora. Sto pensando al vestito". E oggi è arrivato il momento di dare il via ai preparativi.