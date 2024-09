video suggerito

I Me Contro Te rimandano il matrimonio da tre anni: in un video spiegano perché non si sono sposati I Me Contro Te spiegano perché non si sono ancora sposati dopo la proposta di Luì a Sofì fatta tre anni fa. Nel nuovo video pubblicato su Youtube hanno smentito le voci che parlavano di crisi o di matrimonio annullato e raccontato il motivo per il quale continuano a rimandare il grande giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Me Contro Te con un video pubblicato sul loro canale Youtube hanno spiegato il motivo per il quale a distanza di tempo dalla proposta di matrimonio e dall'annuncio delle imminenti nozze, risalente al 2021, non hanno ancora una data per il loro matrimonio. Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio conosciuti con i loro soprannomi Sofì e Luì, lo scorso aprile confessarono che il grande giorno si stava avvicinando. In un video pubblicato stamattina hanno spiegato che la loro vita, troppo frenetica, non gli ha ancora permesso di organizzare il grande evento.

Le parole di Sofì e Luì sul matrimonio

"La risposta è semplice, perché non ci amiamo": così inizia il lungo video pubblicato questa mattina da Sofì e Luì, I Me Contro Te, realizzato per rispondere alle curiosità dei loro fan riguardo il loro matrimonio. Sofia Scalia ha scherzato davanti alle telecamere, con il marito al suo fianco, prima di spiegare nel dettaglio il motivo per il quale non hanno ancora una data per il loro matrimonio. "Basta dire nei commenti che vi abbiamo preso in giro. Gli haters ogni tanto scrivono che "non è vero che ci vogliamo sposare", che era "tutta una trovata pubblicitaria". La nostra vita è molto incasinata, siamo sempre in viaggio, sempre a registrare robe, a fare film, eventi, canzoni. Incastrare un matrimonio non è semplice. Il nostro matrimonio vogliamo che sia molto bello, deve essere uno show, uno spettacolo" hanno raccontato entrambi, tra una battuta e un'altra. Sofia ha allora continuato: "Il matrimonio necessita organizzazione. Siccome è una cosa che si può fare anche in altri momenti, oggi stiamo dando la priorità a cose che non possiamo rimandare. Poi ogni anno si presenta qualcosa da fare. Se noi non volessimo stare insieme, non staremmo insieme, non siamo obbligati". Ha poi concluso spiegando di avere già le idee chiare sul suo abito: "Ci amiamo, un giorno ci sposeremo. Anche noi non vediamo l'ora. Sto pensando al vestito".