Me contro te, Luì e Sofì: “Ci sposiamo. La data del matrimonio ancora non c’è, ma sarà tra un anno” I Me contro Te, Luì e Sofì sono pronti a diventare marito e moglie. In un’intervista rilasciata a Verissimo, hanno raccontato a Silvia Toffanin i dettagli della loro storia d’amore.

A cura di Daniela Seclì

Luì e Sofì, i Me contro te, sono stati ospiti della puntata di Verissimo trasmessa sabato 18 dicembre. Per la loro vita sentimentale, è vicino un traguardo importante. Il 26 dicembre, infatti, festeggeranno 9 anni d'amore. La coppia ha spiegato che i festeggiamenti per il romantico anniversario, si uniranno a quelli di Natale:

"Lo festeggeremo in Sicilia, con la nostra famiglia, i nostri cagnolini, un po' tutti insieme. Per noi il Natale è sempre stato in famiglia. Raramente abbiamo fatto dei viaggi. Per noi, Natale è proprio tornare a casa e stare con i nostri parenti e i nostri amici".

La proposta di matrimonio sul Lago di Como

Ad ottobre è arrivata la proposta di matrimonio di Luì a Sofì. La location scelta è stata il Lago di Como. Sofì, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha spiegato che il ricordo di quel giorno, ancora la emoziona. Non si aspettava che sarebbe arrivata la fatidica proposta nuziale:

"Non me l'aspettato assolutamente. Avevo intuito qualcosina, ma non immaginavo niente di così importante, di così emozionante, è stato veramente un momento magico. Quando rivedo quelle immagini, mi emoziono ancora".

Quando si sposeranno Luì e Sofì, i Me contro te

Silvia Toffanin ha chiesto alla futura sposa di rivelare la data delle nozze con Luì. Tuttavia, Sofì ha spiegato che una data esatta ancora non c'è, ma sono convinti che il matrimonio si celebrerà tra un anno:

"Una data esatta non c'è ancora, dovuto anche al fatto che questo è un periodo molto particolare. Immaginare una data per un evento così importante è ancora molto difficile. Vogliamo prima aspettare che la situazione sia più calma. Però avverrà verosimilmente a breve, immaginiamo tra un annetto".

Luì ha spiegato che c'è bisogno di tempo per fare le cose con cura: "Ci sarà una grande preparazione. Le aspettative sono molto alte da parte dei nostri fan". Sofì gli ha fatto eco: "Vorrebbero essere tutti invitati e a noi piacerebbe che ci fossero, ma sono più di 6 milioni. Bisognerebbe trovare una soluzione. Non sono ancora iniziati i preparativi, c'è ancora tempo".