Manuel Bortuzzo: “Provo pietà per i miei aggressori. Lulù? Mi manca, sono innamorato di lei” Manuel Bortuzzo, ospite di Verissimo, è tornato con la mente alla sparatoria in cui rimase ferito. Poi, ha ribadito l’amore che prova per Lulù Hailé Selassié, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Manuel Bortuzzo è tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 30 gennaio. Il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha parlato sia della sua esperienza che dell'amore che prova per Lulù Hailé Selassié. Un sentimento che la distanza sembra avere reso ancora più forte. Manuel ha avuto parole bellissime per la sua fidanzata.

Manuel Bortuzzo al GF Vip si sentiva un peso

Manuel Bortuzzo ha raccontato perché per lui è stato importante partecipare al Grande Fratello Vip. Ritiene sia stato fondamentale dimostrare che si può continuare ad arricchire la propria vita di esperienze, nonostante le difficoltà: “Aver fatto vedere che anche una persona in sedia a rotelle può fare esperienze di questo tipo è stata già una vittoria. Mi sono mostrato per quello che sono”. Tuttavia, all'inizio non sono mancate le difficoltà:

“Nella Casa ho avuto molte fragilità mentali: mi sentivo un peso e non venivo sempre compreso dalle persone alle quali mi affidavo. All’inizio tenevo tutto dentro, ma poi ho capito che puoi condividere i tuoi problemi con chi ti dà amore. Adesso niente mi fa più paura”.

Dopo l'esperienza televisiva, sogna di partecipare alle prossime Paralimpiadi: “È un sogno che aspetta di essere raggiunto, voglio provarci”.

L'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié

Manuel Bortuzzo, poi, ha parlato dell'amore che lo lega a Lulù Hailé Selassié. Fuori dalla casa, non l'ha certo dimenticata. Anzi, sente la sua mancanza:

“Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore. Lulù mi manca, sono innamorato. È raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l’energia per rimettermi in gioco”.

La sparatoria in cui Manuel Bortuzzo è rimasto ferito

La vita di Manuel Bortuzzo è stata drammaticamente sconvolta il 3 febbraio 2019 quando – a causa di uno scambio di persona – è stato raggiunto da un colpo di pistola. Il nuotatore è tornato con la mente a quell'episodio e ha spiegato che per i suoi aggressori prova pietà mista a indifferenza: